Eryk Lubos w żałobie. Zmarła jego ukochana mama. "Najgorsza jest samotność"

Eryk Lubos, znany między innymi z serialu "Ojciec Mateusz", słynie z tego, że jest raczej osobą skrytą. Zobaczenie go na celebryckiej imprezie, pozującego na ściankach, jest praktycznie niemożliwe, a on sam jak ognia unika tematów z życia prywatnego. Niedawno w wywiadzie dla magazynu "Styl" otworzył się nieco bardziej, przyznając, że "zawsze był inny", a świat nie rozumie jego odmienności i często przez to aktor spotyka się z niezrozumieniem. Mówił też, że rodzina jest dla niego najważniejsza i "nic więcej się dla niego nie liczy". - Co jest najgorsze? W życiu? Chyba samotność... No właśnie. Ta dogłębna. Ludzie od niej uciekają, a tak naprawdę się nie da - powiedział w "Stylu" Eryk Lubos. Te słowa uderzają i wybrzmiewają jeszcze mocniej. Do "Super Expressu" właśnie dotarła bowiem informacja, że mama Eryka Lubosa nie żyje.

Żałoba w rodzinie Eryka Lubosa. Zmarła jego ukochana mama. "Najgorsza jest samotność"

Informację o tym, że pani Krystyna nie żyje, udostępnił w mediach społecznościowych jej syn, Dawid Lubos, brat Eryka Lubosa. Pokazał klepsydrę, z której wynika, że kobieta zmarła 23 października 2023 roku w wieku 79 lat.

- Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w Kościele św. Mikołaja w Reptach Śląskich, 7 listopada 2023 r. o godz. 12:00. Po czym odbędzie się pogrzeb na tamtejszym cmentarzu parafialnym. O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku i żałobie córka oraz synowie z rodzinami - czytamy.

Rodzina Lubosów pochodzi ze Śląska, konkretnie z Tarnowskich Gór. O etosie pracy Ślązaków, i nie tylko, Eryk Lubos mówił zresztą często. Teraz ze wszystkich stron spływają kondolencje i wyrazy współczucia dla rodziny. Dołączamy się do nich.