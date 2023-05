Eurowizja 2023 – gdzie oglądać transmisję na żywo? Na którym kanale w TVP i gdzie streaming online?

Konkurs Piosenki Eurowizji to impreza z historią. W tym roku najlepszą europejską piosenkę wybieramy po raz 67. Dla jednych to wielkie święto muzyki, inni twierdzą, że to festiwal kiczu. Ale i tak większość z nas chętnie śledzi zmagania półfinalistów i finalistów. Gdzie oglądać Eurowizję na żywo? Jeśli zadajesz sobie pytanie, na jakim kanale leci Eurowizja, śpieszymy z odpowiedzią!

Transmisje Eurowizji w TVP

Transmisję koncertów półfinałowych oraz finałowe show Eurowizji można oglądać w TVP. Koncerty będą emitowane na żywo w pierwszym programie publicznej telewizji, a także na TVP Polonia. Pierwszy półfinał odbył się 9 maja, wzięli w nim udział przedstawiciele 15 państw, a do ścisłego finału zakwalifikowali się artyści z Chorwacji, Mołdawii, Szwajcarii, Finlandii, Czech, Izraela, Portugalii, Szwecji, Serbii i Norwegii. Drugi półfinał rozpocznie się w czwartek 11 maja o 21.00. To w nim wystąpi nasza przedstawicielka - Blanka, która zaprezentuje swój przebój "Solo". Finałowy koncert zaplanowany jest na sobotę, 13 maja.

Eurowizja online

Transmisję z półfinałów i konkursu finałowego Eurowizji można również oglądać online. Dla tych, którzy preferują transmisję online konkurs będzie dostępny na oficjalnym kanale YouTube - Eurovision Song Contest. Wystarczy odpalić ten kanał w czwartek i w sobotę o 21, aby kibicować swoim faworytom.

Eurowizja 2023 - głosowanie

W tym roku zmieniono zasady głosowania w konkursie Eurowizji. Na to, kto wystąpi w finale konkursu od tego roku wpływ mają jedynie widzowie. W obu półfinałach to właśnie głosy publiczności decydują o przejściu do kolejnego etapu. W konkursie finałowym połowa punktów będzie jak dotychczas przyznawana przez jury. Druga zmianą wprowadzona w tegorocznym konkursie jest umożliwienie głosowania publiczności spoza 37 państw biorących udział w konkursie.

Wielu widzów zastanawiało się podczas wtorkowego półfinału, dlaczego Polska nie mogła głosować na Eurowizję. Odpowiedź jest prosta i wynika z regulaminu konkursu. Podczas kolejnych półfinałów głosować mogą jedynie widzowie z krajów, których reprezentanci biorą udział w danym półfinale oraz z wyznaczonych krajów wielkiej piątki. W czwartkowym półfinale, w którym weźmie udział Blanka, będziemy mogli głosować.

Eurowizja 2023 - główni faworyci do wygrania konkursu