67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 9,11, 13 maja. Wyjątkowo impreza zostanie zorganizowana nie w kraju, który triumfował 12 miesięcy wcześniej, a w kraju reprezentanta, który zajął 2. miejsce (wszystko w związku z toczoną się w Ukrainie wojną). Choć fani wydarzenia poznali już wielu kandydatów, którzy zaprezentują swoje show na scenie w Liverpoolu, nadal nie wiadomo, kto wyleci do Anglii z Polski. Wiadomo natomiast, kto powalczy o taki zaszczyt.

Eurowizja 2023. TVP ogłosiło kandydatów do preselekcji! Są znane nazwiska

Podczas środowego wydania "Pytania na Śniadanie" Marta Surnik wyjawiła, kogo specjalna komisja wybrała, by stanął do walki w polskich preselekcjach do Eurowizji. W szczęśliwej dziesiątce znaleźli się: Ahlena z piosenką "Booty", Blanka z piosenką "Solo", Dominik Dudek z piosenką "Be Good", Felivers z piosenką "Never Back Down", Jan "Yan" Majewski z piosenką "Champion", Maja Hyży z piosenką "Never Hide", Jann z piosenką "Gladiator", Natasza Urbańska z piosenką "Lift U Up", Alicja Szemplińska z piosenką "New Home" oraz Kuba Szmajkowski z piosenką "You Do me".

Jak zapewne niektórzy widzą, wiele osób to nazwiska z pierwszych stron gazet, ba, są to osoby, które już startowały w polskich preselekcjach do Eurowizji (Alicja Szemplińska, Maja Hyży, Natasza Urbańska, Kuba Szmajkowski). Jak myślicie, kto tym razem powalczy o sławę na oczach milionów widzów z całej Europy? O tym, kto wygra, przekonamy się już 26 lutego. Warto nadmienić, że niektóre z powyższych piosenek jeszcze nie zostały opublikowane - artyści zrobią to na dniach, ponieważ o tym, że awansowali do preselekcyjnego konkursu, dowiedzieli się również dzisiaj, oglądając "Pytanie na Śniadanie".