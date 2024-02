Eurowizja 2024. Faworytką Natasza Urbańska? Jej piosenka już dostępna [WIDEO]

Do trzech razy sztuka – to powiedzenie nie sprawdziło się w przypadku Nataszy Urbańskiej i jej wyścigu o reprezentowanie Polski w Eurowizji. Niezrażona tym artystka ponownie przystąpiła do preselekcji. Jej nowy hit nosi tytuł „Who We Are”.