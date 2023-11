Eurowizja Junior 2023. Wiemy, które miejsce zajęła Polska! Sensacyjny zwycięzca!

Szokujące plotki o Oliwii Bieniuk okazały się prawdą! Do tej pory było to owiane tajemnicą

Polska w Eurowizji Junior może pochwalić się o wiele lepszymi wynikami niż w "dorosłej" Eurowizji Nasz kraj bowiem dwukrotnie triumfował w tym prestiżowym konkursie. Pierwszy raz w 2018 roku, laureatką konkursu została Roksana Węgiel z piosenką "Anyone I Want to Be". Z kolei rok później Eurowizję Junior wygrała Viki Gabor z piosenką "Superhero". W tym roku Polskę reprezentowała 12-letnia Maja Krzyżewska.

Eurowizja Junior 2023. Wiemy, kto wygrał prestiżowy konkurs!

Maja Krzyżewska reprezentowała nasz kraj podczas Eurowizji 2023. 12-latka została wybrana poprzez udział w specjalnym wydaniu “Szansy na sukces”. Młoda piosenkarka wystąpiła też w "The Voice Kids". Polka podczas finału w Nicei wystąpiła z numerem dziewięć, z utworem "I Just Need a Friend". Polska od jurorów uzyskała 69 punktów, zaś od telewidzów 55 punktów. Tym samym Maja Krzyżewska zajęła szóste miejsce. Konkurs Eurowizji Junior 2023 wygrała Zoe Clauzure, która reprezentowała Francję.

