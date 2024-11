Marek i Ewa Bukowscy przez wiele lat tworzyli jedną z najsłynniejszych i najpiękniejszych par polskiego show-biznesu. Aktorzy wpadli na siebie jeszcze podczas studiów w Krakowie na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Artyści poznali się na imprezie znajomych. Szybko zdecydowali się wejść w związek. Ich miłość była burzliwa.

Ewa i Marek przez wiele lat tworzyli piękną parę. Jak się jednak okazuje, relacja należała do tych trudnych. W mediach zaczęła pojawiać się informacje o tym, że między nimi jest coraz gorzej. W końcu wyszło na jaw, że między nimi doszło do definitywnego rozstania.

Tak, to prawda. Rozwodzę się. Cztery lata czekam na rozwiązanie tego małżeństwa. Reszta, proszę wybaczyć, to moja prywatna sprawa - zdradziła Ewa Bukowska w rozmowie z "Faktem".

Ewa Bukowska w końcu powiedziała, dlaczego zdecydowała się na rozstanie.

Gwiazda wyznała, że jej były wybranek ją ograniczał. Jako artystka nie mogła być ograniczona.

Gdybym nie podjęła radykalnych decyzji, nie powiedziała "ja to ja, ty to ty", to nigdy nie byłabym w miejscu, w którym dziś jestem (...). Aby być twórcą, trzeba być wolnym, mieć poczucie, że wszystko można - mówiła aktorka w rozmowie z dziennikarzami "Pani".