Ewa Farna jest nie do rozpoznania. Taka figura to skarb! Fani w zachwycie, my również

Ewa Farna w ubiegłym roku skończyła 30 lat i jak twierdzi, zaczyna się dla niej najlepszy czas w życiu. Artystka jest w znakomitej formie, nie tylko wokalnej. Również wizualnie przeszła niemałą metamorfozę i pozbyła się kilku nadmiarowych kilogramów. Wygląda znakomicie, każde jej zdjęcie zachwyca i sprawia, że chce się ich oglądać więcej.