Ewa Kasprzyk zdradziła co zawdzięcza swojej pracy. Ciekawe podejście!

Trzeba przyznać, że ciekawych i jakże inspirujących walorów swojego zawodu doszukała się Ewa Kasprzyk. Za sprawą swojej pracy gwiazda może codziennie przynajmniej na jakiś czas oderwać się od rzeczywistości. Dzięki bohaterkom, które gra, często nie myśli o własnych sprawach i problemach. - To jest fantastyczny zawód, bo możemy zostawić nasze życie, dzieci, wszystkich facetów i codzienność i na kilka godzin zanurzyć się w życiu kogoś innego, bez względu na to, czy mamy dobry głos, czy nas coś boli, czy nie boli, czy przed chwilą dowiedzieliśmy się o czyjejś śmierci. Oddajemy się totalnie, idziemy w jakąś otchłań, zapominamy. Użyczamy swojego ciała, głosu, emocji i wszystkiego co mamy. To jest jedna z jaśniejszych stron tego zawodu – powiedziała pani Ewa podczas konferencji prasowej promującej kampanię #lubiesiebie.

