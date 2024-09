Majka Jeżowska tańczyła w żałobie. Jej wyznanie wzruszy was do łez

Olga Bończyk odpadła w drugim odcinku "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Chociaż nic na to nie wskazywało, to znana artystka pożegnała się z popularnym programem. Mogłoby się wydawać, że z tematyką balu Olga poradzi sobie znakomicie i uda jej się wywalczyć uznanie jurorów oraz widzów. Niestety stało się inaczej.

Ewa Kasprzyk wyjawiła prawdę na temat Olgi Bończyk

Po odcinku udało nam się porozmawiać z Ewą Kasprzyk, która wyjawiła prawdę na temat tego, co sądzi o tej decyzji. Gwiazda w trakcie wywiadu z "Super Expressem" wyznała, że dla Bończyk już sam udział w tak znamienitym programie jest nobilitacją. Jurorka "Tańca z Gwiazdami" wyjawiła też, że taka jest kolej rzeczy i ktoś musi odpaść.

"To nie jest jej koniec, to jest jej początek. Ona teraz będzie miała fantastyczny feedback po prostu, że zatańczyła, że tak pięknie - to jest show must go on. No niestety ktoś musi odpaść" - powiedziała Ewa Kasprzyk w rozmowie z "Super Expressem".

Ewa Kasprzyk o srogich ocenach jury w najnowszym odcinku

Ewa Kasprzyk wypowiedziała się również na temat surowych ocen jurorów. Gwiazda przyznała, że wysokie noty w pierwszym odcinku były dane, między innymi dlatego, że pierwszy odcinek to ogromne emocje. Teraz jednak będzie inaczej.

"Myślę, że ten pierwszy odcinek miał tak wysoki poziom i my jako jury byliśmy tacy zauroczeni. Ja mam wrażenie, że teraz to zeszło po prostu troszeczkę. Te emocje zeszły i jesteśmy bardziej rzetelni, niż w tym pierwszym odcinku i to ma wyraz w ocenach" - powiedziała w rozmowie z nami Ewa Kasprzyk.

Gwiazda w rozmowie z nami skomentowała także oceny, które przyznała inna jurorka - Iwona Pavlović. "Czarna Mamba" znana jest ze swojej surowości.

"Iwona jest już tutaj zaprawioną w bojach jurorką. Ja dopiero zaczynam, ale ja się tym różnię od czarnej mamby, że jestem białą mambą. Myślę, że ja będąc amatorką, ja znam trud przygotowań, znam tremę, znam uczenie się tych kroków, tego rytmu i tego wszystkiego, że nie śmiałabym tak naprawdę źle oceniać tych wszystkich występów" - powiedziała nam Ewa Kasprzyk.

