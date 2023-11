Ewa Szykulska, aktorka znana z wielu ról w filmach i serialach, która ostatnio zagrała w produkcji "Uwierz w świętego Mikołaja", trafiła pilnie do szpitala. Nie pojawiła się nawet na premierze swojego ostatniego filmu. Portal "Złota Scena" donosi, że aktorka miała problemy z oddychaniem, więc zdecydowała się pójść do Przychodni Medycyny Rodzinnej w Warszawie. Tam zrobiono jej wszelkie badania. - Kiedy następnego dnia przyszła je odebrać kierownik placówki doktor Grzegorz Olizarowski stwierdził, że jej stan jest ciężki. Nie było na co czekać i lekarz osobiście zawiózł aktorkę na SOR do szpitala przy ulicy Szaserów w Warszawie - czytamy. I choć sytuacja wyglądała bardzo poważnie, to teraz Ewa Szykulska czuje się już nieco lepiej. Mówi, że personel medyczny fantastycznie się nią zaopiekował. Znamy szczegóły.

Ewa Szykulska pilnie trafiła do szpitala! Lekarz: "Jej stan jest ciężki". Wiemy, co dolega aktorce

Serwis "Złota Scena", który rozmawiał z Ewą Szykulską, podaje, że aktorka jest leczona farmakologicznie i zostanie w placówce tak długo, jak będzie potrzeba. - To już ich decyzja. Na szczęście mój stan zdrowia znacznie się poprawił – powiedziała Ewa Szykulska. Aktorka urodziła się w 1949 roku, ma więc teraz 74 lata. Skończyła szkołę teatralną na początku lat 70-tych. Szerokiej widowni jest znana z sitcomu Lokatorzy, a jej cechą charakterystyczną jest chropowaty głos. "W styczniu 2022 roku wszyscy dowiedzieli się o śmierci jej męża Zbigniewa Perneja, który zmarł w Boże Narodzenie 2021 roku. Aktorka wyznała wtedy, że czuła się samotna i bardzo przeżywała śmierć męża. Jednak cały czas powtarzała, że kocha życie i poradzi sobie. Życzymy pani Ewie szybkiego powrotu do zdrowia", przypomina Złota Scena.

Pani Ewie Szykulskiej życzmy szybkiego powrotu do zdrowia.

