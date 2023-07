Ewa Wachowicz nagle zniknęła z Polsatu, a chwilę później dyrektorem został Edward Miszczak. Czy to koniec programu "Ewa gotuje"?

To straszne, co przeżyła Małgorzata Ohme. Gwiazda zdradziła, jak wyglądało odejście z "Dzień Dobry TVN"!

W swoim programie "Ewa gotuje", Ewa Wachowicz prezentowała przepisy na różne dania. Do tej pory był on pokazywany w sobotnie poranki. W okresie zimowym stacja powtarzała stare odcinki. Niespodziewanie, w ubiegłym roku zakończono jego emisję w grudniu specjalnymi świątecznymi odcinkami. Zbiegło się to z informacjami, że Edward Miszczak przechodzi do Polsatu. Oficjalnie nowe stanowisko objął w połowie stycznia 2023 roku. Odkąd został szefem, pracę straciło wiele gwiazd, takich jak Katarzyna Dowbor, Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski.

Na szczęście Ewa Wachowicz nie znalazła się wśród nich. Wiosną jej program wrócił do ramówki, a najnowsze zdjęcia zamieszczone przez restauratorkę wskazują, że jesienią ponownie zobaczymy ją na ekranie.

"Komu czeresienkę? To moje ulubione owoce! A Wasze? Kilka kadrów z planu spotu do ramówki jesiennej @polsatofficial #polsatjesień2023" - napisała przy zdjęciu z planu.

Cieszycie się, że Ewa Wachowicz nie podzieliła losu zwolnionych gwiazd?

