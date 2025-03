Ewelina Ślotała nie żyje. Zza grobu zdradzi tajemnice najbogatszych mężczyzn Konstancina? Już wszystko jasne

Ewelina Ślotała zmarła w grudniu 2024 r. Wcześniej przez miesiąc była hospitalizowana i aż do dnia śmierci nie wybudziła się ze śpiączki. Zanim trafiła do szpitala, pisała kolejną książkę - tym razem o najbogatszych mężczyznach Konstancina, którzy za drzwiami luksusowych willi potrafili zgotować piekło swoim żonom i partnerkom. Już wiadomo, co dalej z publikacją!