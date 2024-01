Fala zwolnień w TVP. Co dalej z "Familiadą"? Karol Strasburger zabrał głos

Ostatnie tygodnie to czas prawdziwej rewolucji w TVP. Wiele gwiazd straciło pracę, a ci, którzy zostali, nie wiedzą, co dalej i martwią się o swój los. Jednak nie wszyscy. Karol Strasburger (76 l.) jest spokojny, bo prowadzona przez niego "Familiada" będzie realizowana jeszcze co najmniej przez rok.