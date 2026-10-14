Fani błagają Julię Dybowską, by dała sobie pomóc! Niepokojąco szczupła celebrytka niknie w oczach

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-14 13:34

Julia Dybowska od kilku dni gości w Warszawie. Jej najnowsze zdjęcia kolejny raz wywołały falę komentarzy. Pod postami celebrytki można zobaczyć coraz więcej wpisów od internautów zaniepokojonych jej wyglądem. Niektórzy wręcz błagają, by udała się po pomoc.

Julia Dybowska: Od modelki do ukochanej miliardera

Julia Dybowska dzięki swojemu wizerunkowi przed laty zyskała przydomek "polskiej Barbie". Obecnie jest znana głównie dzięki publikowaniu w sieci zdjęć, na których chwali się luksusowym życiem oraz niepokojąco szczupłą sylwetką.

35-latka przez pewien czas pracowała jako modelka, ale rozgłos zawdzięcza związkowi z dużo starszym brytyjskim przedsiębiorcą, Robertem Tchenguizem. Para poznała się w 2018 roku i niemal od razu zrodziło się między nimi uczucie.

Julia Dybowska zamieszkała w londyńskiej posiadłości miliardera. Spore oburzenie wywołał fakt, że w tym samym czasie nadal mieszkała tam żona oraz dzieci Tchenguiza. Miłość do "polskiej Barbie" wygrała.

Celebrytka od lat chwali się swoim luksusowym życiem w social mediach. Ukochany rozpieszcza ją podróżami, pobytami w luksusowych hotelach, ubraniami i dodatkami od znanych marek.

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Internauci niepokoją się o Julię Dybowską

Celebrytka na co dzień mieszka w Londynie, ale od kilku dni przebywa w Warszawie. Relacją z wyjazdu tradycyjnie dzieli się w sieci. Julia odwiedziła m.in. klinikę medycyny estetycznej i regeneracyjnej. Posty wrzucane przez Dyboską cieszą się sporą aktywnością.

Jednak niekoniecznie z dobrego powodu. 35-latka od kilku lat prezentuje niepokojąco szczupłą sylwetkę. Na zdjęciach nawet nie próbuje ukryć mocno wystających kości. Co więcej, bardzo często wrzuca fotki w kusych strojach kąpielowych i pozuje tak, by wyglądała na wyższą i szczuplejszą. 

Internauci licznie wyrażają swój niepokój o zdrowie instagramowej modelki. Część z nich podkreśla, że posty Julii mogą mieć zły wpływ na młode dziewczyny. Inni pytają czy Dybowska nie ma w sowim życiu osób, które mogłoby jej pomóc.

Gdzie twoja rodzina? Gdzie twoi przyjaciele, żeby ci pomóc;

Julcia źle już wyglądasz na twarzy. Proszę, błagam poproś o pomoc;

Ludzie pomóżcie tej biednej kobiecie! Oby tylko nie było za późno;

Julio, piękna z pani kobieta tylko proszę zadbać o zdrowie i pójść po pomoc;

Więcej przyklaskiwania i chwalenia, jak Pani ładnie wygląda, to niedługo już nie będziemy mogli oglądać jej profilu z wiadomych przyczyn - można przeczytać w komentarzach.

Sama Julia nie reaguje na wpisy zaniepokojonych fanów. Za to chętnie odpowiada i lajkuje komentarze, w których jej wygląd jest chwalony.

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