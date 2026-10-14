Fani błagają Julię Dybowską, by dała sobie pomóc! Niepokojąco szczupła celebrytka niknie w oczach

Julia Dybowska: Od modelki do ukochanej miliardera

Julia Dybowska dzięki swojemu wizerunkowi przed laty zyskała przydomek "polskiej Barbie". Obecnie jest znana głównie dzięki publikowaniu w sieci zdjęć, na których chwali się luksusowym życiem oraz niepokojąco szczupłą sylwetką.

35-latka przez pewien czas pracowała jako modelka, ale rozgłos zawdzięcza związkowi z dużo starszym brytyjskim przedsiębiorcą, Robertem Tchenguizem. Para poznała się w 2018 roku i niemal od razu zrodziło się między nimi uczucie.

Julia Dybowska zamieszkała w londyńskiej posiadłości miliardera. Spore oburzenie wywołał fakt, że w tym samym czasie nadal mieszkała tam żona oraz dzieci Tchenguiza. Miłość do "polskiej Barbie" wygrała.

Celebrytka od lat chwali się swoim luksusowym życiem w social mediach. Ukochany rozpieszcza ją podróżami, pobytami w luksusowych hotelach, ubraniami i dodatkami od znanych marek.

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Internauci niepokoją się o Julię Dybowską

Celebrytka na co dzień mieszka w Londynie, ale od kilku dni przebywa w Warszawie. Relacją z wyjazdu tradycyjnie dzieli się w sieci. Julia odwiedziła m.in. klinikę medycyny estetycznej i regeneracyjnej. Posty wrzucane przez Dyboską cieszą się sporą aktywnością.

Jednak niekoniecznie z dobrego powodu. 35-latka od kilku lat prezentuje niepokojąco szczupłą sylwetkę. Na zdjęciach nawet nie próbuje ukryć mocno wystających kości. Co więcej, bardzo często wrzuca fotki w kusych strojach kąpielowych i pozuje tak, by wyglądała na wyższą i szczuplejszą.

Internauci licznie wyrażają swój niepokój o zdrowie instagramowej modelki. Część z nich podkreśla, że posty Julii mogą mieć zły wpływ na młode dziewczyny. Inni pytają czy Dybowska nie ma w sowim życiu osób, które mogłoby jej pomóc.

Gdzie twoja rodzina? Gdzie twoi przyjaciele, żeby ci pomóc; Julcia źle już wyglądasz na twarzy. Proszę, błagam poproś o pomoc; Ludzie pomóżcie tej biednej kobiecie! Oby tylko nie było za późno; Julio, piękna z pani kobieta tylko proszę zadbać o zdrowie i pójść po pomoc; Więcej przyklaskiwania i chwalenia, jak Pani ładnie wygląda, to niedługo już nie będziemy mogli oglądać jej profilu z wiadomych przyczyn - można przeczytać w komentarzach.

Sama Julia nie reaguje na wpisy zaniepokojonych fanów. Za to chętnie odpowiada i lajkuje komentarze, w których jej wygląd jest chwalony.

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