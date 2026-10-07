Julia Dybowska założyła TYLKO o wiele za dużą marynarkę i szpilki. Nogi na pierwszym planie! Zobaczcie zdjęcia

Opalona na brąz Julia Dybowska w ogromnej białej marynarce. Szykownie?

Julia Dybowska tydzień temu była w stolicy, ale nie zabawiła w Warszawie zbyt długo. Szybko zmieniła lokalizację na Paryż, by po kilku dniach pokazać się w Londynie. W sieci prezentowała kolejne stylizacje - kuse, obcisłe sukienki, kamizelkę w modnym bordowym kolorze czy sportowy zestaw z różowymi trampkami. W takich wdziankach Dybowską można "przyłapać" bardzo rzadko. Jesienny spacer wymagał jednak odpowiedniej oprawy.

Kiedy Julia zmieniła otoczenie na bardziej wyszukane niż londyńskie ulice, zmieniła też garderobę. Na jej instagramowym profilu można znaleźć ujęcia z eleganckim wnętrzem jako idealnym tłem do selfie. Na zdjęciach uwagę przyciągają jednak nie marmury, a stylizacja Dybowskiej. Influencerka miała na sobie o wiele za dużą, białą, lekko połyskującą w świetle marynarkę i... szpilki. Czarne buty z białymi czubkami to klasyka elegancji. Kropką nad i była okazała biżuteria. Olbrzymia marynarka odsłaniała szczuplutkie nogi Dybowskiej, o które w sieci zawsze jest sporo hałasu. Co z sukienką? Tej nie było widać.

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Julia Dybowska ma mnóstwo obserwujących w sieci. I wrogów?

Dybowska od dawna robi karierę na Instagramie. Publikuje głównie zdjęcia swojej wyjątkowo szczupłej sylwetki, która budzi ogrom kontrowersji, co przekłada się na komentarze. Jedni są zachwyceni jej figurą, inni boją się o jej zdrowie. Profil celebrytki śledzi 458 tys. internautów, a ona sama nie wchodzi z nimi w bliższe interakcje. Nie odpowiada na komentarze, nie wdaje się w kłótnie.

Dybowska nie musi tego robić. Wystarczy, że doda kolejne fotki, a już jest na językach. Jak sama twierdzi "miarą sukcesu jest liczba wrogów". Takie hasło widnieje na jej instagramowym koncie.

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Zobacz więcej zdjęć. Julia Dybowska założyła TYLKO o wiele za dużą marynarkę i szpilki. Co za zdjęcia!

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