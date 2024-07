Fani odwracają się od Filipa Chajzera. Była partnerka wymownie "doradza"

Co za stroje!

Muzyczny QUIZ. Podajemy utwór, a ty starasz się dopasować do niego wykonawcę

Filip Chajzer zarzekał się, że nie zawalczy we freak fightach

Ostatnie miesiące zdecydowanie nie są łaskawe dla Filipa Chajzera (39 l.). Wiele osób na jego miejscu z pewnością zrobiłby sobie przerwę do publicznej działalności. Jednak dziennikarz nie daje o sobie zapomnieć. Niedawno potwierdził, że weźmie udział w walce w Fame MMA 22. W roli swojego przeciwnika widział youtubera "Księżula", z którym wszedł w medialny konflikt. Przeciwnikiem dziennikarza zostanie jednak inny youtuber - Gimper. Do walki dojdzie 31 sierpnia.

Były dziennikarz obecnie mocno promuje zbliżającą się walkę. Kilka dni temu wziął udział w konferencji, podczas której zaskoczył kilkoma wyznaniami. W tym o domniemanej uzdrawiającej mocy jego kebabów. Internauci przypomnieli Filipowi, że jeszcze niedawno zarzekał się, że nie weźmie udziału w tzw. freak fightach. Rok temu w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski" przyznał, że otrzymał taką propozycję, ale nie przyjmie jej nawet za siedmiocyfrową kwotę. "Co się dzieje, to jest jakiś świat w świecie. Nie walczę. Daj mi spokój, jeszcze jakaś godność jest..." - stwierdził wtedy.

Zobacz również: Filip Chajzer zdradził kulisy zwolnienia z TVN. Nie obyło się bez skandalu

Była partnerka "doradza" Filipowi Chajzerowi?

Jak to mówią - tylko krowa nie zmienia zdania i dzisiaj Filip Chajzer twierdzi już coś zupełnie innego. Nie ukrywa przy tym, że robi to dla pieniędzy, a za zaoferowane wynagrodzenie może kupić sobie mieszkanie w Hiszpanii. Jego decyzja spowodowała, że ponownie spadła na niego spora krytyka. I to ze strony jego dotychczasowych fanów.

"Po raz kolejny ktoś udowadnia 'czego nie zrobi się dla kasy', w tym wypadku czego też się nie powie…", "Bardzo cie lubię, ale sam trochę ostatnio tworzysz ze swojego życia telenowelę. Nie trzeba wszystkiego upubliczniać ani z wszystkiego się tłumaczyć", "Panie Filipie zdanie każdy może zmienić jak i poglądy. Natomiast jeśli jest się osobą publiczną i publicznie przedstawia swoje zdanie a później się je zmienia to nie dziwota że ludzie to krytykują i oceniają", "Strasznie się skompromitował - a myślałam ze już bardziej się nie da" - można przeczytać w sieci.

Była partnerka Filipa Chajzera i matka jest syna, Małgorzata Walczak, opublikowała na Instagramie relację z wymownym cytatem z książki "Miliony rozbitych kawałków". "Lekcja 155: 'Czasem lepiej nie mówić ludziom, co się dzieje w twoim życiu. Spokój lubi ciszę'"- można przeczytać na stronie. Czyżby w ten sposób chciała coś przekazać byłemu partnerowi?

Zobacz również: Znany aktor nie chciał walczyć z Filipem Chajzerem. "Zakończyłem rozdział pajacowania w internecie"

Filip Chajzer nie przestaje zaskakiwać. Jego kebab uzdrowił chłopca? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tak mieszka Filip Chajzer