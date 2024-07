Znany aktor nie chciał walczyć z Filipem Chajzerem. "Zakończyłem rozdział pajacowania w internecie"

Filip Chajzer zawalczy we freak fightach

Filip Chajzer (39 l.) nie ma obecnie zbyt dobrego PR-u. Pod koniec maja "Goniec" zarzucił mu, że nie wypłacił całości pieniędzy ze zbiórki, którą na rzecz chorego chłopca prowadziła jego fundacja. Chajzer w emocjonalnym poście odparł zarzuty i poinformował, że sprawą zajmuje się prokuratura. Niedawno były gwiazdor TVN wdał się w medialny konflikt ze znanym youtuberem "Księżulem" (30 l.).

Gdy wydawało się, że sprawa ucichła, były gwiazdor TVN wyznał, że otrzymał propozycję z federacji freakfightowej. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" wprost powiedział, że jako swojego przeciwnika widziałby właśnie "Księżula". "Chajzer vs Książulo to byłby hit roku. [...] Bardzo bym się cieszył, gdyby Książulo przyjął tę propozycję, bo dla obu nas byłoby to rozpoczęcie 'od zera' we freak fightach, ale tak naprawdę dla mnie to nie byłaby walka z przeciwnikiem, a trochę walka o nowe życie" - stwierdził.

Z kolei "Książulo" przyznał w instagramowej relacji, że dostał ofertę na prawie 1.5 mln złotych za walkę z "osobą z mediów". Z lukratywnej propozycji jednak nie skorzystał. Nie tylko on ni zdecydował się na walkę z Chajzerem. Podobną ofertę miał odrzucić Sebastian Fabijański (37 l.). O aktorze, który obecnie spełnia się jako muzyk, w swoim czasie również było głośno. Głownie za sprawą większych i mniejszych skandali.

Sebastian Fabijański odrzucił niezłą kasę

Gwiazdor "Botoksu" występował już kilka razy na ringu Fame MMA. Jego "walki" kończyły się jednak bardzo szybko. Fabijański nie ukrywał, że przyniosły mu one niezły zastrzyk gotówki. "Ja osobiście wolę na swoich zasadach 'zatańczyć' w Fame MMA, niż na czyichś zasadach reklamować jakieś produkty, będąc tak naprawdę pionkiem w grze o konsumenta" - mówił w jednym z wywiadów dodając przy tym, że aktorzy wcale tak dużo nie zarabiają.

Okazuje się jednak, że pieniądze to nie wszystko. Kilka miesięcy temu aktor potwierdził, że nie pojawi się już więcej na ringu. Teraz w rozmowie z Pudelkiem wyznał, że skupia się obecnie na artystycznych projektach. Wyznał, że odrzucił propozycję walki z Filipem Chajzerem.

"Zamknąłem rozdział freak fightow i pajacowania w internecie. Jako dowód niech posłuży fakt, że odrzuciłem propozycję walki z Filipem Chajzerem na Fame 22 (ta gala co się odbędzie na Stadionie Narodowym). Aktorstwo (film, teatr) i muzyka - na tym się skupiam" - zaznaczył.

Filip Chajzer przeprasza "bez chajzerowania". Poszło o kebab

