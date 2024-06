Książulo dostał ofertę walki. Kwota powala na kolana

W poniedziałek (11 czerwca 2024) Książulo na swoim Instagramie pochwalił się, że dostał ofertę od jednej agencji.

- Właśnie dostałem ofertę od jednej z federacji freakfightowej. Walka w main evencie. Pierwsza stawka 1,5mln. Przeciwnik: osoba z mediów. Jakiś czas temu mówiłem, że nie chce brać w tym udziału i na razie nic się nie zmieniło - napisał Książulo na Instagramie.

Wiele osób w social mediach przypuszczało, że w związku z ostatnią aferą Filipa Chajzera w związku z Książulem, zapewne chodzi o walkę między panami. Jak się okazało, internauci mieli poniekąd rację.

Filip Chajzer chce powalczyć z Książulem!

Filip Chajzer miał szukać rywala do walki. Jak ujawnił Przegląd Sportowy, Filip Chajzer chciał zawalczyć z Książulem.

- Dostałem taką propozycję i aktualnie prowadzone są rozmowy. Walka Chajzer vs Książulo to byłby hit roku. Freak fighty to dla mnie coś zupełnie nowego i chciałbym spróbować w nich swoich sił, podobnie jak było to w przypadku mojego występu w "Tańcu z Gwiazdami". Nic nie wiedziałem o tańcu, a było bawiłem się fenomenalnie. Teraz będzie mniej grzecznie. Bardzo bym się cieszył, gdyby Książulo przyjął tę propozycję, bo dla obu nas byłoby to rozpoczęcie "od zera" we freak fightach, ale tak naprawdę dla mnie to nie byłaby walka z przeciwnikiem, a trochę walka o nowe życie. Musicie wiedzieć, że stawki są... spore. W jeden dzień spłaciłbym mój kredyt na mieszkanie w Hiszpanii, w której będę teraz mieszkać i to jest świetna motywacja. Mam nawet hasło walki miłośników kebaba po obu stronach barykady — nie obrzucaj mięsem w internecie, wybierz sport! - powiedział Chajzer dla Przeglądu Sportowego.