Fani Titanica pogrążeni w żałobie! Umarł Will Jennings. To on napisał piosenkę, przy której wszyscy płaczą

Wielka strata nie tylko dla fanów "Titanica"

Bardzo smutne wieści dotarły do mediów ze świata muzyki i filmu. Nie żyje Will Jennings, legendarny autor tekstów, który napisał słowa do oscarowej piosenki z "Titanica". Scenę, w której Leo Dicaprio trzyma Kate Winslet na dziobie statku, a ona puszcza wolno ręce, oddając się ufnie w jego ramiona, znają wszyscy. Niewielu jest takich, którzy się przy niej nie rozpłakali. Will Jennings napisał słowa do tej piosenki, a zaśpiewała ją zjawiskowo Celine Dion.

Stworzył największe filmowe hity

Will Jennings napisał tekst do wielu znanych, filmowych piosenek. Był bardzo zdolnym i uznanym twórcą. Na koncie ma Oscara za "Titanica", jego utwory znalazły się m.in. w "Oficer i dżentelmen". "Rush" i wielu innych przebojach światowego kina. Wielki twórca odszedł w wieku 80 lat i "osierocił" miliony fanów na całym świecie.

Will Jennings dwukrotny otrzymał Oscara: za "Up Here We Belong" oraz właśnie "My Heart Will Go On" z "Titanica". Artysta znany był nie tylko ze swoich filmowych ballad. Twórca współpracował też z wielkim Erick'em Clapton'em i razem napisali legendarny song "Tears in Heaven". Ta piosenka przyniosła Willowi m.in. Złoty Glob oraz Grammy.

Pisał nie tylko dla Celine Dion

Will Jennings pisał wielkie przeboje także dla innych gwiazd największego formatu. W sumie zdobył wszystkie najważniejsze nagrody amerykańskiego przemysłu muzycznego za wielkie przeboje dla Whitney Houston, Celine Dion, czy Steve'a Winwooda.

Nazwisko Will'a Jennings'a znalazło się m.in. w "Songwriters Hall of Fame" oraz "Nashville Songwriters Hall of Fame. Tekściarz napisał słowa do m.in.: "Higher Love", "My Heart Will Go On", "Up Here We Belong" czy "Didn't We Almost Have it All".

Will Jennings miał wielkie poczucie humoru

Will Jennings był aktywny zawodowo prawie do samego końca. Na youtube można znaleźć liczne wywaidy z nim, w których nigdy nie opuszczało go poczucie humoru. Na razie nie podano przyczyny śmierci wielkiego artysty, bez którego słów piosenka z "Titanica" nigdy by nie powstała.