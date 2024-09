Wdowa po Jerzym Stuhrze przerwała milczenie. "Trudno było mu pomóc"

Jerzy Stuhr odszedł 9 lipca 2024 r., pozostawiając po sobie zrozpaczone dzieci i małżonkę. Aktor przez ponad 50 lat był związany z jedną kobietą. Takie małżeństwa w pełnym pokus show-biznesie to rzadkość. Barbara i Jerzy znali się od dzieciństwa. Później studiowali w Krakowie - on na uczelni teatralnej, ona na muzycznej. Nie mogli bez siebie żyć. Ukochana aktora miała niespełna dwadzieścia lat, gdy się zaręczyli. Zakochani jesienią 1971 roku wzięli ślub cywilny, a w Boże Narodzenie kościelny. Od tamtej pory byli nierozerwalni.

Barbara Stuhr trwała przy mężu w dobrych i złych chwilach. To ona pomagała mu, gdy zmagał się z poważną chorobą. Aktor z kolejnych komplikacji zdrowotnych wychodził cało. Nadal grał, wciąż udzielał wywiadów, a jego ukochana pozostawała w cieniu. W 1999 r. kobieta założyła Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN, a pięć lat później zrezygnowała z pracy jako skrzypaczka, w pełni oddając się działalności na rzecz chorych.

9 lipca 2024 r. Barbara Stuhr została wdową. W tym roku małżonkowie mieli obchodzić 53. rocznicę ślubu. Dwa miesiące po jego śmierci kobieta gościła w programie "Halo, tu Polsat", gdzie po raz pierwszy opowiedziała o żałobie. W rozmowie z Kasią Cichopek i Maciejem Kurzajewskim wyznała, że Jerzy Stuhr unikał mówienia o śmierci.

On nigdy nie mówił o śmierci, w domu nie było tego tematu, więc nie oswoił mnie ze swoim odejściem. Mam teraz wielkie wsparcie od rodziny i przyjaciół. Chciałabym bardzo podziękować ekipie Teatru Polonia, która stworzyła wspaniałe środowisko do pracy dla mojego męża w tych ostatnich miesiącach jego życia. On nie czuł się tam chory - stwierdziła.