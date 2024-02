Fatalny stan grobu aktora kultowych komedii PRL. Aż chce się płakać

Dopiero co zmieniono skład "Pytania na śniadanie", a teraz taka informacja! Kolejna rewolucja!

Wojciech Brzozowicz była absolwentem PWST w Warszawie (rocznik 1967). Występował w Teatrze Współczesnym w Warszawie (1967-70) i Teatrze Narodowym w Warszawie (1970-89). Na szklanym ekranie można było go oglądać w takich produkcjach jak: "Do przerwy 0:1", "Rzeczpospolita babska", "Jak rozpętałem II wojnę światową", "Stawiam na Tolka Banana", "Nie lubię poniedziałku", "Milion za Laurę", "Trzeba zabić tę miłość", "Życie na gorąco", "Zamach stanu", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?", czy "Ballada o Januszku". Aktor wycofał się z zawodu ponad 20 lat temu. Zmarł w 2015 roku i został pochowany na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Grób, w którym spoczywa prawdopodobnie pochodzi z lat 50. Pochowana jest tam także Janina Brzozowicz, która mogła być jego matką lub babką.

Zdjęcie zaniedbanego grobu aktora pojawiło się na profilu "Warszawskie nekropolie" na Facebooku. Umieścił je tam Łukasz Zwaliński, historyk oraz przewodnik wycieczek, wielki pasjonat Cmentarza Bródnowskiego. - Ponadto był scenarzystą i reżyserem filmu "Kolega Pana Boga", okazjonalnie zajmował się także reżyserią teatralną , m.in. asystował Adamowi Hanuszkiewiczowi przy inscenizacji "Rewizora". Uhonorowany odznaką "Zasłużony Działacz Kultury" - czytamy we wpisie Zwalińskiego o Brzozowiczu.

