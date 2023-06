Fenomenalna zmiana u Anity Sokołowskiej. Ostre cięcie z rockowym pazurem. Internauci: "Wow! Trochę kobieta KOT"

Anitę Sokołowską to aktorka najbardziej znana z roli trochę szalonej i nieokiełznanej dyrektorki banku z serialu ""Przyjaciółki". Wcześniej była gwiazdą "Na dobre i na złe", występowała też w filmach, między innymi "Kochaj mnie, kochaj!", "testosteron" czy "Jak poślubić milionera". Aktorka dotychczas nie eksperymentowała specjalnie z wizerunkiem. przyzwyczaiła widzów do tego, że nosiła długie lub półdługie włosy, w różnych odcieniach brązu, czasem "zaszalała" z lekkim odcienie rudości. Potem dość radykalnie skróciła włosy, ale pozostała przy prostym cieczy do ramion. Tym razem zaskoczyła radykalną zmianą.

Anita Sokołowska odwiedziła fryzjerkę: "Zostawiłam u niej z 2 kg włosów…"

Co zmieniła Sokołowska w swojej fryzurze. Wiele, ale trzeba przyznać, że to bardzo udana metamorfoza. Aktorka ma znacznie krótsze włosy z wyraźnie zaznaczoną grzywką. W cięciu zastosowano cieniowanie, dzięki czemu włosy wyglądają, jak "czesane wiatrem". Do tego fryzjerka zastosowała inny odcień włosów - ciemniejszy o chłodniejszy, od dotychczasowego. Nowa fryzura dodała aktorce rockowego pazura, co najwyraźniej bardzo spodobało się fanom. Pod postem prezentującym wynik metamorfozy posypały się komplementy. Internauci piszą, że celebrytka wygląda pięknie, zjawiskowo, "niesamowicie pięknie, a nawet sexy". Nam najbardziej spodobał się oryginalny komentarz, porównujący gwiazdę do kobiety-kota.

