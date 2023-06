Festiwal "Dwa Teatry" w Zamościu za nami! Oto lista laureatów!

Paulina Smaszcz otwarcie poruszyła temat miłości i związków! Te słowa byłej żony Macieja Kurzajewskiego mogą dać do myślenia

Tegoroczny Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry – Zamość 2023” rozpoczął się w miniony piątek, 16 czerwca. W piątek na Rynku Wodnym w Zamościu odbyła się uroczysta gala, podczas której festiwalowe nagrody odebrali aktorzy Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński. Aktorka nie pojawiła się na miejscu ze względu na stan zdrowia. - Teatr nie istnieje bez widza, nie ma go. Teatr to są dwie siły: to jest scena i widz. Szczęście miałam takie, że grałam w przedstawieniach, które miały ogromne powodzenie. Pannę Młodą w "Weselu" zagrałam, już nie wiem, chyba ponad 500 razy - mówiła Zofia Kucówna w specjalnym nagraniu.

Festiwal Dwa Teatry w Zamościu. Oto laureaci

W konkursie w tym roku rywalizowało 28 realizacji radiowych, w tym 9 dla dzieci oraz 16 produkcji telewizyjnych. Jurorzy nagrodzili twórców słuchowiska "Post mortem. Historia Zofii Dwornik": za tekst - Sebastiana Adamkiewicza, reżyserię - Mikołaja Szczęsnego, realizację akustyczną - Andrzeja Papajaka, muzykę - Marcina Nenkę i za tytułową rolę aktorską Sandrę Korzeniak. Grand Prix dla najlepszego słuchowiska dla dzieci i młodzieży otrzymał utwór "Inwazja robotów" Andrzeja Bajguza.

Łukasz Lewandowski został nagrodzony za reżyserię słuchowiska "Taki, co umiera" Magdaleny Miecznickiej. Za muzykę do tego słuchowiska nagrodę imienia Janusza Hajduna otrzymał Andrzej Izdebski.

Bartłomiej Topa został uznany za najlepszego aktora za rolę w słuchowisku "Sidła" w reżyserii Aleksandry Głogowskiej. Za najciekawszą rolę kobiecą jury uznało kreację Grażyny Misiorowskiej w słuchowisku "Stara kobieta wysiaduje".

Słuchowisko "Obrazki Litewskie" otrzymało nagrodę honorową im. Krzysztofa Zaleskiego. Ingmar Villqist otrzymał statuetkę za scenariusz oryginalny za słuchowisko "Niebo" zgłoszony przez Program Pierwszy Polskiego Radia. Zdzisław Wasilewski został nagrodzony za realizację akustyczną słuchowiska "Mesjasz, Bruno Schulz.

