Filip Chajzer w środę, 24 lipca 2024 roku, napisał na Facebooku, że wyzywa na pojedynek Gimpera, internetowego twórcę, z którym miał walczyć podczas najbliższej gali Fame MMA. W głowach wszystkich pojawiło się od razu pytanie: ale jak to "wyzywasz", skoro macie już walkę? Otóż okazuje się, że Filip Chajzer jednak nie zawalczy w Fame MMA. Właśnie ogłosił, że rezygnuje z pojedynku. - Straciłem zaufanie biznesowe do tej organizacji - oświadczył. - Oficjalnie przez krzywe ruchy FAME MMA rezygnuję z udziału w walce z Tobą na PGE NARODOWY. Zrywam umowę, która chyba była i tak niewiele warta. Ja w biznesie jestem sztywny, druga strona mniej. Szczegóły zostawię dla siebie. Nie dostaniesz za walkę ze mną złamanej złotówki - napisał Filip Chajzer w mediach społecznościowych. Jednocześnie celebryta wyraził gotowość do walki z Gimperem, ale "gdzie indziej". - Formuła K1. Na wadze zejdę do 90 kg w dniu walki - zadeklarował. W nowych warunkach zaproponował ponadto, że będą się "napie***" za 10 milionów złotych, bo cały dochód z biletów i PPV przeznaczyliby na wybrany wspólnie cel charytatywny. Dlaczego chce się bić? Bo te treningi zmieniły moje życie, bo znowu czuję czym jest naturalna dopamina, bo znowu cieszę się życiem: w sumie to jak nigdy - stwierdził Chajzer.

Filip Chajzer jednak nie zawalczy w Fame MMA! Właśnie zrezygnował. "Straciłem zaufanie"

Dalej Filip Chajzer znowu oznaczył konto Gimpera i zapytał, czy przyjmie jego propozycję, czy może jest "czereśnią łasą na kasę". Termin oraz cel przekazania pieniędzy pozostaje "do ustalenia".

- Ps. jeśli umiesz zorganizować taką walkę, wiesz jak to się robi, to napisz do mojej Menago. Ja nie mam o tym zielonego pojęcia - napisał na koniec Filip Chajzer.

Cóż, nietrudno się domyślić, że w mediach społecznościowych zawrzało. Zapewne wkrótce pojawi się wiele nowych informacji dotyczących rezygnacji Chajzera oraz okoliczności tych wszystkich wydarzeń. Gdy przygotowywaliśmy ten materiał, Fame MMA jeszcze nie odniosło się do oświadczenia Chajzera. Będziemy do sprawy wracać.

