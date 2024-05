Filip Chajzer ostro o Wojewódzkim i Prokopie. Wszystko nam wyjawił

Zenek Martyniuk się nie oszczędzał. Nie do wiary, co zrobił na stadionie

Filip Chajzer w rozmowie z "Super Expressem" wyjawił, co sądzi na temat pracy w mediach, a także tego, co działo się w jego życiu. Okazuje się, że mężczyzna doznał wielu tragedii. Dał radę na swój sposób się z nimi uporać i obecnie stara się być szczęśliwy. Na jaw wyszło, co sądzi o byłych kolegach z pracy.

Filip Chajzer ostro o Wojewódzkim i Prokopie

Filip Chajzer w rozmowie z nami wyjawił, że sporo osób w niego nie wierzyło. Koledzy po fachu również. Trochę trudno uwierzyć w słowa dziennikarza, kiedy wyznał nam, że Wojewódzki i Prokop otwarcie się z niego śmiali.

"Ja odszedłem z telewizji, żeby robić kebaba i to kocham. Śmiali się ze mnie! Wojewódzki mówił, że mam antykarierę. Prokop, że nie rozumie moich ruchów, a ja je rozumiem doskonale. Jestem szczęśliwy i o to chodzi" - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Filip Chajzer.

Z kolei w rozmowie z dziennikarzami portalu lifestyle.newseria.pl Chajzer postanowił w jeszcze mocniejszych słowach wypowiedzieć się na temat Kuby Wojewódzkiego.

"Kij mu w oko. Ja właśnie nie za bardzo wiem, o co Kubie chodzi, czy to jest jakaś frustracja wynikająca z wieku, czy z zazdrości, nie mam pojęcia. Zakończmy już tę jałową dyskusję. Niech każdy zajmie się sobą, bo my w Polsce mamy taką przypadłość, że kochamy oceniać. Wiesz, może coś mi nie poszło w życiu, może mi biznes nie wyszedł, może wszedłem w jakieś dziadowskie układy, ale nie, nie powiem tego głośno, ale za to przywalę komuś i to jeszcze komuś, komu przez całe życie daję do zrozumienia, że jest moim kolegą. I to mi się po prostu przestało spinać i dlatego też odszedłem z telewizji na swoich zasadach, z czego jestem bardzo zadowolony" - przyznał wyraźnie zirytowany Chajzer.

Filip Chajzer wydał książkę - wiemy, co się w niej znajduje

Filip Chajzer niedawno wydał książkę "Niejednoznacznie pozytywny". Okazuje się, że dziennikarz zaczął pisać ją w 2015 roku i traktował jako formę terapii.

"Zacząłem pisać ją w 2015 roku, kiedy było mi najgorzej na świecie. Po stracie… To była część terapii. To trzymało mnie przy życiu. Prawie 10 lat później dotarło do mnie, że chcę się tym podzielić ze światem. Że ta historia może komuś pomóc. Że chcę tym nadać sens czemuś, co w teorii sensu nie ma..." - powiedział w rozmowie z dziennikarzami shownews.pl.

