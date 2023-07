Filip Chajzer otwiera bezalkoholowy bar

Filip Chajzer pochwalił się radosną nowiną na Instagramie, - Stało się ! Jestem najszczęśliwszy na świecie. Otwieram restaurację ze śniadaniami non stop. Przejmuję ten lokal z licencją na sprzedaż alkoholu, z której świadomie i pełną odpowiedzialnością rezygnuję – napisał Filip Chajzer.

Jak się okazuje, przenosi on trend z Nowego Jorku - O to to! To będzie MOCKTAIL BAR. Ten trend opanował już NYC, a teraz czas na rewolucję w Polsce, której samozwańczo stanę się twarzą. Dlaczego? Chcę, żeby to miejsce miało najlepszą energię, było wysokowibracyjne, a sprzedaż alkoholu temu nie sprzyja. Alkohol to trucizna. Coś, co odbiera Ci pieniądze, miłość, rodzinę i życie. I ja nie chcę do tego przykładać ręki – skomentował Filip Chajzer.

Zaczął też wychwalać polski naród. - Jesteśmy genialnym narodem - stworzyliśmy WOŚP, żaden naród tak szybko i świetnie nie rozbija parawanów (światowa ekstraklasa), bez walki rozbroiliśmy komunę, no i mamy Roberta Lewandowskiego – napisał Chajzer.

Filip Chajzer otwiera śniadaniową restaurację. Sprawdź miejsce i godzinę otwarcia

Filip Chajzer przy okazji pochwalił się, co będzie serwował, w jakich godzinach i w jakiej lokalizacji. - Przyjedziesz do mnie na rewelacyjne śniadanie serwowane do 22:00, wypijesz prosecco z kija i pojedziesz dalej samochodem. prosecco będzie bezalkoholowe tak jak selekcja najlepszych win, piw oraz drinków czyli mocktaili. Osobiście będę kelnerem. Skorupki 5 - bardziej w centrum Warszawy być się już nie da – podsumował Filip.

Wpadniecie tam na śniadanko?