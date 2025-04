W niedzielne popołudnie widzowie TVP2 poznali zwycięzcę programu "Szansa na sukces. Opole 2025". Stawką był udział w prestiżowym koncercie "Debiuty" podczas 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Transmitowany na żywo finał, który odbył się 27 kwietnia, dostarczył wielu emocji i muzycznych wzruszeń.

Oni walczyli w finale "Szansa na sukces. Opole 2025"

O występ w opolskim amfiteatrze walczyło ośmioro utalentowanych uczestników: Katarzyna Macyszyn, Julia Tkacz, Aleksandra Paczkowska–Bacińska, Julia Waglewska, Laura Końpa, Sławomir Lida, Kornelia "Neli" Czerwiec oraz Zuzanna Łukawska. W pierwszej części programu zaśpiewali oni w duetach z gwiazdami poprzednich odcinków, czyli Majką Jeżowską, Natalią Przybysz, Tomaszem Organkiem, Małgorzatą Ostrowską, Tatianą Okupnik, Urszulą i Grzegorzem Skawińskim, Grażyną Łobaszewską oraz Zbigniewem Hołdysem.

Decyzją telewidzów do finałowej trójki przeszły trzy wspaniałe wokalistki: Katarzyna Macyszyn, Julia Tkacz i Julia Waglewska.

W drugiej części finaliści losowali utwory, które wykonali solo – to właśnie te występy przesądziły ostatecznie o zwycięstwie. Po raz kolejny o wszystkim zadecydowali widzowie, którzy oddawali swoje głosy poprzez sms.

Ona wygrała "Szansę na sukces"!

Tegoroczną edycję "Szansy na sukces. Opole 2025" wygrała Julia Tkacz, zapewniając sobie tym samym udział w konkursie "Debiuty" – inaugurującym 62. KFPP w Opolu, który odbędzie się 12 czerwca. To wielka szansa na zaprezentowanie się szerokiej publiczności i możliwy początek wielkiej muzycznej kariery.

Gościem specjalnym odcinka był Staszek Kukulski, który wykonał utwór "Eli lama sabachtani". Nad całością wydarzenia czuwał niezmiennie prowadzący program Artur Orzech.

Wielki finał "Szansy na sukces" po raz kolejny udowodnił, że program nie tylko promuje młode talenty, ale również daje realną szansę na zaistnienie na polskiej scenie muzycznej.

Kim jest zwyciężczyni "Szansy na sukces. Opole 2025"?

Julia Tkacz ma 18 lat. Pochodzi z Myszkowa na Śląsku, uczy się w liceum ogólnokształcącym, obecnie przygotowuje się do matury. Uwielbia podróżować, poznawać nowe miejsca, ludzi i kultury. Bliskie jej sercu są również natura i zwierzęta, w których obecności odnajduję spokój i inspirację. Poza muzyką jej pasją jest narciarstwo, pływanie oraz układanie puzzli, które uczą cierpliwości i skupienia. Ma przy sobie cudowną rodzinę, która zawsze była jej siłą. Jak sama podkreśla, mama to jej osobisty anioł stróż – potrafi wesprzeć w każdej chwili i pomóc, gdy stoi przed trudnymi wyborami. Natomiast tata nauczył ją wytrwałości i odwagi w dążeniu do celu. To właśnie po nim odziedziczyła siłę, z którą pokonuje codzienne wyzwania. Ważna jest dla niej starsza siostra, z którą dzieli wiele pięknych wspomnień i która zawsze trzyma za nią kciuki.

Brała udział w trzeciej edycji programu The Voice Kids, w którym dotarła do etapu bitew. To niezwykłe doświadczenie dało jej pewność siebie i utwierdziło w przekonaniu, że scena to jej miejsce.