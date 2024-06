Frywolna Paulina Smaszcz szaleje u boku nowego chłopaka. Miłość kwitnie?

Andrzej Zieliński przyszedł na pogrzeb w sportowych butach i koszulce. Co za uśmiech!

Paulina Smaszcz chyba w końcu odnalazła spokój i nową miłość. Wszystko wskazuje, że Paulina ma nowego chłopaka. Domniemana para została niedawno sfotografowana przez fotoreporterów w samym centrum Warszawy. Zakochani spacerowali po parku, a nawet udali się do pobliskiego lokalu gastronomicznego.

Paulina Smaszcz znalazła nową miłość

Paulina Smaszcz przez lata doświadczyła bardzo dużo. Na szczęście po latach udało w końcu jej się odnaleźć radość życia. Niedawno gwiazda widziana była w Warszawie na randce. Smaszcz na tę okazję wybrała długą spódnicę oraz czarny top. Gwiazda w ręku miała ogromny koszyk polskiej marki Mako, który kosztuje około 1000 złotych. Towarzyszył jej szykownie ubrany mężczyzna w słomkowym kapeluszu.

Trzeba przyznać, że para świetnie do siebie pasowała. Najpierw "zakochani" przeszli się na spacer, a potem udali się do pobliskiej kawiarni, gdzie siedzieli i rozmawiali kilka dobrych godzin. Widać, że para świetnie się ze sobą dogaduje. Ciekawe czy Paulina zabierze nowego "znajomego" na jakąś imprezę branżową i pokaże się z nim na ściance.

Paulina Smaszcz nie szuka miłości

Paulina Smaszcz jakiś czas temu podzieliła się na Instagramie swoimi przemyśleniami dotyczącymi budowania relacji. Według niej wiele kobiet, dla których pierwsza udana randka oznacza odnalezienie idealnego partnera.

"Niesamowite, jak kobiety, z którymi rozmawiam, szukają w partnerstwie miłości, uniesień, czułości, akceptacji, wsparcia, dotyku jedwabiu i żarliwego spojrzenia mężczyzny. Mylą miłość z pożądaniem, samoświadomość z lustrzanym odbiciem w opiniach innych, mężczyznę na chwilę z mężczyzną na zawsze. Po pierwszym spotkaniu już w myślach stawia kwiatki na jego parapecie, nakrywa stół rodzinnym obrusem i prasuje mu z namaszczeniem koszule" - wyznała w sieci.

W dalszej części wpisu dodała, iż nie powinno się mieć żadnych oczekiwań.

"Po co od razu mieć plany i oczekiwania? Im bardziej chcą, tym bardziej on ucieka i wije się jak piskorz. Radość chwili jest najważniejsza. Po co później te wodospady łez i tęsknota za każdym napisanym lub wyszeptanym słowem" - wyjawiła.

