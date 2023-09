Gaja Kuroń wyszła za mąż. Córka Macieja Kuronia pochwaliła się swoim "wielkim włoskim weselem"

Agata Kulesza porównana do zdrajcy Polski, słynnego kolaboranta. Kandydat na posła PiS nie ma hamulców

Grażyna Gaja Kuroń dała się poznać szerokiej publiczności kilka lat temu, biorąc udział w programie Masterchef. Formatu co prawda nie wygrała, ale widzom dała się zapamiętać. Wtedy była jeszcze studentką dietetyki, a kulinarne tradycje miała w genach. Jej dziadek Jacek Kuroń rozdawał najbiedniejszym Polakom posiłki. Z kolei ojciec był jednym z najbarwniejszych polskich kucharzy i krytyków kulinarnych oraz autorem programu "Gotuj z Kuroniem".

Gaja Kuroń wyszła za mąż

Dziś profil Gai na Instagramie śledzi ponad 20 tys. fanów, a ona sama często jest gospodynią pokazów i warsztatów. Można ją również oglądać w programie "Na szlaku smaku". Wyjaśniając zgłoszenie do Masterchefa mówiła: "Jestem zakochana w kuchni polskiej, którą zaraził mnie mój ojciec". Teraz wyszło na jaw, że nie tylko w polskiej kuchni jest zakochana, ale i w polskim chłopaku. Jej wybranek ma na imię Hubert. Pobrali się w pięknej Toskanii, we Włoszech. Panna młoda wyglądała przepięknie w gładkiej prostej sukni z gorsetowa górą i opadających na ramiona ciemnych, lekkich lokach. Przygotowania do uroczystości oraz imprezę weselną zrelacjonowała na InstaStories.

Wesele Gai Kuroń - silent disco w kaplicy i poprawiny nad basenem

Impreza odbyła się w niezwykle urokliwym miejscu, pałacowe wnętrza i piękne krajobrazy podkreślały uroczystość chwili. Impreza wyglądała na kameralną, ale z pomysłem. oprócz zwykłej zabawy na pięknie oświetlonym parkiecie było silent disco w kaplicy, a nawet w busie. Postacie poruszały się ciszy i ciemności, jedynie przy neonowych światełkach, którymi opatrzone słuchawki. Wyglądało to nieco nierealnie, ale jednocześnie ciekawie. Jak poinformował w swojej relacji brat panny młodej, Kuba Kuroń, catering przygotowała wyspecjalizowana firma. Stoły były także pięknie udekorowane. Wszystko zaś zakończyło się hucznymi poprawinami nad basenem. Nowożeńcom życzymy wielu wspaniałych, radosnych chwil.