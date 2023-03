i Autor: AKPA / Gałązka

Co dolega aktorowi?

Janusz Gajos ma problemy ze zdrowiem. "Dyskomfort i niepokój"

cgw 10:15

Janusz Gajos (83 l.) to uznany artysta teatralny i filmowy, którego zna cała Polska. Choć we wrześniu skończy 84 lata i pozostaje aktywny zawodowo, jakiś czas temu zauważył, że ma problemy z pamięcią. " "To nie było przyjemne uczucie" - wyznaje.