Gardias nie puściła córki do komunii. "Nie ma tam głębszej treści"

Wierząca Gardias nie puściła córki do komunii

Dorota Gardias jest dziennikarką, pogodynką i modelką. Jej kariera zaczęła się w lubelskim oddziale TVP3. Później przyszła prawdziwa sława w TVN i TVN24. Gardias wygrała jedną z edycji "Tańca z Gwiazdami". Gwiazda nie ma jednak szczęścia w miłości, pojawiły się także poważne problemy z jej zdrowiem.

W styczniu 2023 roku media obiegła wiadomość o śmierci Patryka Kalskiego, jednego z ek partnerów Gardias. Prezenterka TVN bardzo tę tragedię przeżyła.

Córka Gardias ma dwoje rodziców

Gardias za związku z Piotrem Bukowieckim ma 10-letnią córkę Hanię. Para stara się, pomimo rozstania, wychować dziecko razem, choć czasem bywa bardzo trudno:

- Po prostu wiem, że my nie znajdziemy porozumienia w pewnych tematach, więc po co drzeć koty? On ma swoją wizję i ma do niej święte prawo. Jest oddzielnym bytem, ma swoją filozofię życia i muszę to uszanować. Ale też chcę, żeby on uszanował moją wizję, moje podejście - wyznała niedawno Gardias w "Plejadzie.pl".

Gardias córki do komunii nie puściła

Nie wiadomo, czy decyzję w sprawie komunii córki Gardias podejmowała samodzielnie, czy z Bukowieckim. Pewne jest natomiast, że to ona ostatecznie Hani do Pierwszej Komunii Świętej nie puściła. Dlaczego?

"Chcę powiedzieć, że nie przekonuje mnie to prowadzenie dzieci do Komunii Świętej i uczenie ich - przepraszam, że to powiem - tych wierszyków, których one nie rozumieją. Bo ja, jak się czasami modlę, to tam są takie zwroty, które są przeze mnie wyklepywane. Nie ma tam głębszej treści, dopiero jak się wczuję, tak to jest wszystko takie wyklepane - ujawniła Gardias w podcaście "Wprost Przeciwnie".

Pogodynka podkreśliła, że to była jej decyzja, aby córka nie przystąpiła do sakramentu. Sama natomiast niejednokrotnie przyznaje się do tego, że wiara w jej życiu jest bardzo ważna.

Gardias: "Naprawdę bardzo mocno wierzę"

- W moim życiu wiara odgrywa ogromną rolę, ale nie chodzę do kościoła. Naprawdę bardzo mocno wierzę w historię Jezusa Chrystusa - wyznała Gardias w wywiadzie dla "Wprost Przeciwnie". - Ostatnio też Mojżesz mnie zafascynował i jego historię zgłębiam, ale nie przekonuje mnie prowadzenie dzieci do Komunii Świętej.

Sonda Co sądzicie o sprawie Doroty G.? Powinna ponieść konsekwencje! Każdemu się zdarza... Nie wiem, dziwne to wszystko Nie mam zdania