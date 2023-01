Gąsowski w szale ubliża przejeżdżającemu obok kierowcy! Tak go zbluzgał, że odbiera mowę

Ida Nowakowska czeka na kolejne badania. Wiemy, kiedy wróci do pracy w TVP

Doda i Dariusz Pachut szaleją na kanapie! Co tam się dzieje?! Ale wygibasy, nagranie powala

Stachursky zrobił to w wieku 50 lat! Pokazał, że nigdy nie jest za późno. Gratulacje!

To robi wrażenie

Piotr Gąsowski kontynuuje swoją pełną przygód podróż po USA, co skrupulatnie dokumentuje na Instagramie. Tym razem aktor spytał swoich fanów, czy chcieliby zobaczyć incydent z jego udziałem uprzedzając wcześniej, że usłyszą sporo wulgaryzmów. Utworzył nawet ankietę.

- Nie chciałbym, aby ktoś się poczuł urażony, albo żeby nieżyczliwi ludzie lub plotkarskie, "szczekające" portale pisały o "chamskim zachowaniu Gąsowskiego"... Dlatego zrobię ankietę. Czy chcecie to zobaczyć mimo wszystko? To będzie na Waszą odpowiedzialność - ostrzega aktor.

Piotr Gąsowski podzielił się wynikami ankiety - 99% głosujących osób wyraziło chęć obejrzenia wulgarnego filmiku z udziałem aktora. W związku z tym Gąsowski podzielił się nagraniem na Instastory. Widzimy na nim, że auto, którym podróżują złapało gumę. Przyjaciel aktora zabrał się za wymienianie opony. Ich rozkraczone auto stało w dole na zakręcie. Nagle z naprzeciwka wyjechał spory samochód, a siedzący za kierownicą mężczyzna zaczął trąbić na Polaków. Na reakcję Gąsowskiego nie trzeba było długo czekać.

- Ty debilu ty k*rwa, ty idioto p*erdolony. K*rwa mać... ja pierdzielę. Przepraszam państwa, kretyn p*eprzony. Jezus Maria. Widzieliście to na własne oczy, przepraszamy za przekleństwa - krzyczał wzburzony Gąsowski.

Przyjaciele wezwali lokalną pomoc i okazało się, że mają dwa uszkodzone koła, a nie jedno.

- Koło zrobione - jedno i drugie. Poprosiliśmy tutaj, właśnie pokazałem Wam, panów o pomoc. Tu jest jakby no... taki, chyba reklamuje to... ten warsztat... Ale są skuteczni! Jestem najbardziej zdenerwowany nie tym kołem, tylko tym, co widzieliście - przeżywał Gąsowski.

Myślicie, że przeprosiny za przekleństwa wystarczą, by "nieżyczliwi ludzie lub plotkarskie, "szczekające" portale pisały o "chamskim zachowaniu Gąsowskiego"?