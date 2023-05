Edyta Górniak jednak przywitała się z Dodą? Nie szczędzi jej MIŁYCH SŁÓW! Tylko u nas

Takiego tłumaczenia piosenki "Solo" Blanki jeszcze nie widzieliście. Tłumaczka dała czadu. To nagranie podbija internet

Bez nich show-biznes byłby po prostu nudny. Edyta Górniak i Doda zaczepiają się już od początku kariery Rabczewskiej. A że ta słynęła wtedy z ostrego języka, kilka razy bezpardonowo dopiekła starszej koleżance.

Dziś mogłyby już żyć w zgodzie. Ale nic z tego. Gdy Edyta Górniak wpadła na konferencję Polsat SuperHit Festiwalu szybko przywitała się z siedzącymi w pierwszym rzędzie szefostwem stacji – Niną Terentiew i Edwardem Miszczakiem. Podała też dłonie ikonie sceny – Maryli Rodowicz. Dodzie, która siedziała między Niną a Edwardem, ręki nie podała. Tak zaczęła się cała afera.

- Uśmiechnęłam się do niej i powiedziałam „O, cześć”. Także odpowiedziała mi „Cześć”. Widać to na filmikach – wyjaśnia Edyta Górniak „Super Expressowi”.

Doda ostro o Edycie Górniak

Dodzie to jednak nie wystarczyło. Poczuła się zignorowana, a zachowanie diwy odebrała jako celową złośliwość.

- Nie zmieniła się, cały czas jest sobą. Po prostu jest złośliwa. Zawsze taka była – powiedziała Doda Pomponikowi.

Edyta Górniak twierdzi, że Doda robi z siebie ofiarę. A robi to po to, by zwrócić na siebie uwagę.

- Jako jedyna ze wszystkich artystów rozegrała partię ofiary. Myślę, że bojkot, który rozpoczęła, jest wynikiem ogromnej potrzeby atencji – mówi diwa „Super Expressowi”. - I dlatego także, jak przekazali mi dziennikarze, usiadła nie na swoim miejscu. Na krzesłach były kartki z nazwiskami - zauważa Górniak.

I dodaje miło:

- Nie miałam nawet szansy powiedzieć jej, że ślicznie wygląda na żywo - mówi Edyta Górniak. - Nie mam jednak wpływu na jej wewnętrzny dyskomfort. Ale nie gniewam się za to, że jesteśmy inne. I doceniam fakt, że moje osobiste przywitanie się z kimś ma taką wartość dla ludzi – dodaje wokalistka.

Jak myślicie, czy Edyta Górniak i Doda kiedyś się pogodzą?

Edyta Górniak woli pracować z Rodowicz niż Steczkowską