Gra Maćka z "Klanu". Przerwał milczenie, mówi o ludzkiej podłości

QUIZ. Pytania z "Jeden z dziesięciu". Jeśli stracisz tylko dwie szanse i dojdziesz do finału, jesteś prawdziwym kozakiem

Piotr Swend poprzedni raz w "Pytaniu na śniadanie" pojawił się w 2017 roku. Teraz wrócił po prawie 7-letniej przerwie. Niepełnosprawnie umysłowo aktor gra nie tylko w "Klanie". Od 2005 występuje w założonym przez Justynę Sobczyk Teatrze 21 w Warszawie, który wystawia spektakle z udziałem osób z zespołem Downa. Karierą Piotrka zajęła się jego mama, Elżbieta Branicka, której pomagają pozostałe dzieci. Starsze córki Katarzyna i Ewa oraz Joanna, która jest siostrą bliźniaczką Piotra. W 2017 roku media informowały, że została mamą i urodziła synka.

Mimo wielu lat pojawiania się na ekranie, Swend dalej musi borykać się z bardzo nieprzyjemnymi sytuacjami w miejscach publicznych. Ludzie ciągle drwią z jego choroby. Niedawno przekonał się o tym, gdy zaatakowała go grupa dresiarzy w autobusie. - Pamiętam, to było w autobusie. Było trzech panów w kapturach. Wyzwali mnie od najgorszego. Złości mnie to, dlaczego ja jestem poniżany przez grupkę dresiarzy - wyznał wyraźnie wzburzony gwiazdor "Klanu".