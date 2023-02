Andrzej Grabowski wyznał księdzu, że "są pewne grzechy, za które nie żałuje". Niebywałe, co mu odpowiedział!

Andrzej Grabowski to jeden z najpopularniejszych aktorów w naszym kraju. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniosła mu rola Ferdynanda Kiepskiego w serialu "Świat według Kiepskich", w którym grał przez ponad dwie dekady. Poza tym gwiazdor wystąpił w wielu innych, kultowych dziś produkcjach, na przykład "Dniu świra", "Karierze Nikosia Dyzmy", "Wszyscy jesteśmy Chrystusami" czy "Zróbmy sobie wnuka".

Andrzej Grabowski wyznał duchownemu, że nie przyjmuje sakramentów. Niesamowite, jaką dostał odpowiedź

Nie wszyscy wiedzą, że Andrzej Grabowski w dzieciństwie był ministrantem. O samym sobie mówi, że jest człowiekiem wierzącym, ale nie chodzi do kościoła. Nie korzysta również z sakramentów, a związaną z tym zabawną anegdotą podzielił się z Moniką Jaruzelską w "Gwiazdozbiorze Jaruzelskiej"

- Lubię rozmawiać z księżmi - zaczął - Kiedyś rozmawiałem po premierze w Krakowie z ks. prof. Kłoczowskim, dominikaninem. Fantastyczny facet, bardzo mądry. Tak rozmawialiśmy trochę o teatrze, a w pewnym momencie mu powiedziałem, że nie korzystam z sakramentów, ponieważ są pewne rzeczy, za które nie żałuję. Wobec tego kogo ja będę oszukiwał, księdza, Pana Boga, siebie samego, że żałuję za grzechy, jak nie żałuję? Wiadomo, o jakie grzechy chodziło, można się domyślić. On posmutniał trochę, ale przeszliśmy dalej do rozmowy. Po paru dniach spotkała mnie koleżanka, która też bardzo dobrze znała Kłoczowskiego i mówi: "Andrzej, spotkałam Kłoczowskiego. Nie wiem, o co mu chodziło, ale prosił, żebym ci przekazała, że jeżeli żałujesz, że nie żałujesz, to jest dobrze". To jest fantastyczne. Ja to kiedyś powiedziałem młodemu księdzu, który był w Watykanie, a on odpowiedział: "Jak ja panu dziękuję, jak ja o tym moim kolegom powiem, to tak się ucieszą!

Cały wywiad Moniki Jaruzelskiej z Andrzejem Grabowskim możecie obejrzeć poniżej

Andrzej Grabowski u Jaruzelskiej o Ferdku Kiepskim: „przyjechał i JAJA SOBIE ROBI"

