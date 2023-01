Nie uwierzycie, co Andrzej Grabowski wystawił na licytację WOŚP! Nie każdy gwiazdor zdecydowałby się na coś takiego

Andrzej Grabowski to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych aktorów w naszym kraju. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniosła mu rola Ferdynanda Kiepskiego w serialu "Świat według Kiepskich", w którym grał przez 23 lata. Poza tym gwiazdor wystąpił w innych produkcjach, m.in. "Dniu świra", "Zróbmy sobie wnuka", "Karierze Nikosia Dyzmy", "Wszyscy jesteśmy Chrystusami", "Pitbullu" i wielu innych. W tym roku Andrzej Grabowski zdecydował wesprzeć 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wystawić na aukcję… ofertę odkurzania mieszkania.

Andrzej Grabowski na aukcji WOŚP. Odkurzy mieszkanie zwycięzcy

Tegorocznym hasłem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest: "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!". Po raz pierwszy w historii zakupione urządzenia do szybkiej identyfikacji bakterii posłużą nie określonej grupie wiekowej pacjentów, ale wszystkim, którzy będą tego potrzebowali. Jak możemy przeczytać na stronie aukcji w serwisie Allegro, Andrzej Grabowski zdecydował się wystawić na licytację usługę odkurzenia mieszkania.

"Na aukcje WOŚP trafia niezwykle wyjątkowe spotkanie z Andrzejem Grabowskim! Jak sam aktor powiedział, odkurzanie to rzecz bardzo codzienna, dlatego na 31. Finał WOŚP proponuje odkurzyć Twoje mieszkanie. Andrzej Grabowski przyjedzie ze swoim asystentem, więc duże powierzchnie nie są straszne. Cel jest szczytny, a to jedyna i niepowtarzalna okazja takiego spotkania, dlatego gorąco zachęcamy do licytowania. »Polecam siebie, jako Odkurzacz – Andrzej Grabowski«. Miejsce realizacji aukcji proponowane Warszawa bądź Kraków, jednak Andrzej Grabowski dla hojnego Zwycięzcy gotów jest przyjechać do dowolnego miasta w Polsce".

Na tę chwilę licytacja zatrzymała się na 11 100 złotych! Potrwa ona jednak aż do 12 lutego 2023 roku, więc w ciągu najbliższych tygodni kwota ta może urosnąć kilkukrotnie.

Chcielibyście, żeby Andrzej Grabowski odkurzył wasze mieszkanie?