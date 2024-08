Kult młodości w show-biznesie

W świecie show-biznesu niemal od zawsze panuje kult młodości. Gwiazdy są w stanie zrobić naprawdę wiele, by zatrzymać upływający czas. Wygładzone botoksem twarze już od dawna nikogo nie dziwią. Jednak od kilku lat czuć wiatr zmian. Światowej sławy gwiazdy coraz śmielej prezentują swoje zmarszczki czy siwe włosy. Pod koniec 2021 roku Sarah Jessica Parker promowała serial "I tak po prostu..." na okładce "Vogue’a". Aktorka pokazała się w naturalnej odsłonie - razem ze zmarszczkami i włosami oprószonymi siwizną. Spotkało się to jednak z mieszanymi reakcjami. Sama Parker nie zamierza poddać się modzie na wieczną młodość.

"Wszędzie o tym pisano. Siwe włosy były odmieniane przez wszystkie przypadki. Prezenter Andy Cohen jest siwy. Wygląda pięknie. To, co ze mną jest nie tak? Czasem aż nie wiem, co powiedzieć. Nas, kobiety nieustannie poddaje się krytyce. 'Ale jest pomarszczona' albo 'ale jest wyprasowana', mówią. Wiem, jak wyglądam. Co mam z tym zrobić? Przestać się starzeć? Zniknąć?" - stwierdziła w jednym z późniejszym wywiadów.

Gwiazda "Seksu w wielkim mieście" nie jest jedyną hollywoodzką aktorką, która nie ukrywa upływu czasu. Andie MacDowell od pandemii z dumą pokazuje burzę siwych włosów. Wydawało się również, że również popularne magazyny zrezygnowały z przesadnego użycia programów graficznych przy obróbce sesji zdjęciowych. Mimo tych zmian, znani nadal chętnie korzystają z dobrodziejstw medycyny estetycznej czy umiejętności grafików.

Kayah nie do poznania na nowych zdjęciach

Z zarzutami o przesadne korzystanie z pomocy zabiegów upiększających, wielokrotnie spotykała się Kayah. 56-letnia piosenkarka przyznaje się do poprawy uszy czy nosa, to za mienione rysy twarzy ma odpowiadać choroba, a dokładnie Hashimoto. "Miałam na przykład wpis na Facebooku: 'Bardzo cię szanuję za to, jak śpiewasz, ale już nie można na ciebie patrzeć. Starzej się z godnością'. Czyli nie starzeję się w sposób, jakiego by ludzie sobie życzyli. Chcą czy nie, będę się zmieniać. Ludzie nie mają pojęcia, jak bardzo niedoczynność tarczycy zmienia rysy, powoduje obrzmienia. Zresztą nie muszę się z niczego tłumaczyć" - mówiła w wywiadzie dla miesięcznika "Pani".

Niedawno piosenkarka pochwaliła się efektami sesji zdjęciowej do wrześniowego wydania magazynu "Gala". Jednak przeglądając zdjęcia trudno jest ją na nich rozpoznać. Nie da się zaprzeczyć, że duża w tym "zasługa" obróbki fotograficznej. 56-letnia Kayah na zdjęciach prezentuje idealnie wygładzona twarz pozbawioną jakichkolwiek niedoskonałości czy choćby najmniejszych zmarszczek mimicznych.

Artystki nie rozpoznają również jej fani. "Zdjęcia piękne. Szkoda, że tak mocno wyretuszowane, bo piękna kobieta z Ciebie o niepowtarzalnej urodzie", "Wygładzenie 200%", "Coś tu poszło nie tak… po co ten silny retusz twarz", "Nie poznałam Cię... ktoś wykonał piękna fuszerkę", "Gdzie na zdjęciach jest Pani Kayah?", "Szkoda, że wygląda jak nie Kaja" - to kilka z morza komentarzy wyrażających zdziwienie.

Jedna z obserwujących stwierdziła: "Szczerze myślałam ze to będzie post o tym jak niezdrowe jest nakładanie na siebie filtrów/pshotoszopow itp. Ale chyba nie jest (...) To przykre, bo w ogóle nie jesteś do siebie podobna, do tego stopnia ze gdyby ktoś inny wrzucił te zdjęcia, to myślę ze mało kto by wiedział, kto na tych zdjęciach jest".

Wygląda jednak na to, że sama piosenkarka jest bardzo zadowolona z efektów. "Powiem szczerze, że nie przepadam za sesjami zdjęciowymi. No ale jeśli po drugiej stronie obiektywu stoi Piotr Porebski to ja nie mam pytań" - napisała w opisie przy zdjęciach.

