Grażyna Torbicka szarpnęła się na drogą biżuterię. Tak będzie błyszczeć w Opolu

Grażyna Torbicka poluje na elegancką biżuterię

Grażyna Torbicka wraca do Telewizji Polskiej. W tym roku po 40 latach od swojego debiutu na deskach amfiteatru w Opolu ponownie poprowadzi kultowy festiwal. Bo choć dziennikarka słynie z programów o tematyce filmowej, wielu z nas pamięta ją właśnie jako prowadzącą muzyczne festiwale w Sopocie i w Opolu właśnie. Jak jako pierwszy poinformował "Super Express", tegoroczne muzyczne wydarzenie Torbicka poprowadzi - tak jak przed laty - z Tomaszem Raczkiem.

Gwiazdy już szykują się do festiwalu w Opolu, który będzie trwał od 12 do 15 czerwca. Na scenie zobaczymy takie artystki jak Edyta Górniak, Doda, Halina Frąckowiak, Anna Wyszkoni, Natalia Kukulska, Urszula, Patrycja Markowska, Kasia Kowalska czy Grażyna Łobaszewska. Wszystkie one zaprezentują na scenie przemyślane i dopracowane stylizacje. Nic dziwnego, że Torbickiej, ikonie stylu, również na tym zależy.

Grażynę Torbicką spotkaliśmy na ukochanej przez celebrytów ulicy w centrum Warszawy, gdzie aż roi się od butików. Nogi poniosły ją do popularnego salonu jubilerskiego.

Torbicka nie jest "sroką" - jej uwagi nie przykuły błyszczące kryształy czy diamenty. Mierzyła kilka eleganckich naszyjników. Ostatecznie wybrała dla siebie gustowny choker z pereł. To podobno hit sezonu! Taka przyjemność kosztowała ją blisko 700 zł, ale czego się nie robi, żeby zadać szyku na scenie.

