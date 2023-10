Grób Emiliana Kamińskiego jest nie do poznania! I to wszystko na chwilę przed Wszystkimi Świętymi

French Touch 2023 to święto przyjaźni francusko-polskiej! Odbędzie się już po raz dziewiąty

Emilian Kamiński był jednym z najpopularniejszych i najwybitniejszych aktorów. Przez lata widzowie mogli go podziwiać na ekranach telewizorów w serialu TVP "M jak Miłość". Do swojego zawodu podchodził z ogromnym szacunkiem i nie traktował go jako sposób na zarabianie pieniędzy, tylko jako misję i rzemiosło. W związku z tym w 2009 roku założył Teatr Kamienica. Zmarł w grudniu 2022 roku po długiej walce z chorobą. Teraz jego grób przeszedł renowację i już nie wygląda jak wcześniej. Zobaczcie te zdjęcia!

Nowy pomnik Emiliana Kamińskiego! I to na chwilę przed Świętem Zmarłych

Do tej pory pomnik aktora był skromny. Teraz przeszedł jednak wielką renowację, jego nowy pomnik przypomina salę teatralną. Uwagę przykuwają wielkie szare kurtyny po boku płyty nagrobnej, a także siedzenia, które mają przypominać fotele w teatrze. Wszystko uzupełniły białe kwiaty i wielka fotografia aktora na czołowej płycie nagrobnej.

