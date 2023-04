Grób Marka Perepeczki w rozpaczliwym stanie! Bliscy zapomnieli o "Janosiku"? Przemówił nawet ksiądz!

Katarzyna Dowbor płaciła na ZUS przez 30 lat. Oto co spotkało ją na starość. Jej emerytura szokuje

Joanna Opozda na spacerze z synkiem. Internauci zachwyceni. Nie mają wątpliwości, do kogo jest podobny

Maciej Prus pożegnany w Warszawie. Co z urną z jego prochami? Brat podjął zaskakującą decyzję

Marek Perepeczko serca telewidzów skradł, wcielając się w postać tytułowego "Janosika". Widzowie jego komediowy dryg poznali także w serialu "13. posterunek", w której bawił widzów jako krnąbrny i nieprzyjemny komendant zakochany w swoim psie. Choć za życia kochały go miliony, to teraz na jego grobie z trudem znaleźć świeże kwiaty czy nowe znicze. W sprawę włączył się nawet ksiądz.

Pomnik Marka Perepeczki w złym stanie. Ksiądz nie wytrzymał!

Grób aktora znajduje się na warszawskich Powązkach. Lokalizacja co prawda często kojarzy się z prestiżem i wyróżnieniem, to niestety w tym przypadku jest odwrotnie. Pomnik wygląda na zaniedbany i nie widać, by ktokolwiek o niego dbał. Można na nim znaleźć jedynie kilka starych i wypalonych zniczy. Nie da się ukryć, że całość wymaga odrestaurowania. Głos w tej sprawie zabrał nawet ksiądz, który na Powązkach bywa często i musi mierzyć się z tym smutnym widokiem. W rozmowie z portalem "Pomponik" duchowny podał ewentualną przyczynę takiego stanu rzeczy.

Jego zdaniem wynika to z "nie najlepszych relacji rodzinnych". Dodał, że składanie kwiatów i palenie zniczy na cmentarzu jest jedną z najlepszych form oddania pamięci. - Większość rodzin dba o to nawet z czystej przyzwoitości - podsumował.

A Wy straciliście ostatnio kogoś bliskiego? Zagłosujcie w naszej sondzie

Zobacz naszą poniższą galerię: (Nie)Zapomniani. Marek Perepeczko

Marek Perepeczko. Tak wygląda grób słynnego Janosika. Niezapomniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.