Grób Nowickiego zmienił się dwa tygodnie po pogrzebie. Rodzina zrobiła to wbrew tradycji

Jan Nowicki (†83 l.) został pochowany 14 grudnia na cmentarzu parafialnym w Kowalu. Zaledwie dwa tygodnie później, grób artysty zmienił się nie do poznania. Rodzina aktora postanowiła zrobić coś, co niektórych może bardzo zszokować. Zazwyczaj nie powinno się tego robić do sześciu tygodniu po pogrzebie.