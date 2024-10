Skazany za gwałt aktor poszukiwany listem gończym!

Szokująca sytuacja!. Znany aktor, Bartłomiej Morawski skazany za gwałt na 16-letniej dziewczynie na 5 lat, uciekł przed więzieniem! Policja wydała za aktorem list gończy. Nie wiadomo, gdzie przebywa uciekinier, podejrzewa się, że ukrywa się za granicą.

"Jak zostałem gangsterem"

Bartłomiej Morawski dał się poznać szerokiej publiczności dzięki rolom w wielkich hitach. Zagrał m.in. w "Jak zostałem gangsterem", "Kobietach mafii" (w filmie i serialu), "Popiełuszko, wolność jest w nas", "Chopin. Pragnienie miłości". Wielokrotnie mogliśmy go oglądać w najpopularniejszych serialach: "Kryminalni", "Barwy szczęścia", "Na dobre i na złe", "Komisarz Alex", "Na Wspólnej". Nigdy nie zgrał głównej roli, za to stał się "gwiazdą" pierwszej wielkości z powodu swojej winy, kary i ucieczki!

Morawski był nie tylko aktorem, ale i prezenterem telewizyjnym oraz politykiem. Aktor został skazany w czerwcu 2024 roku za gwałt na nieletniej na 5 lat, ale postanowił uniknąć kary. Pomimo wyroku, Morawski nie został doprowadzony do zakładu karnego. Policja wydała za nim list gończy.

Morawski podejrzany o więcej przestępstw

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał prawomocny wyrok skazujący Bartłomieja Morawskiego na pięć lat pozbawienia wolności za gwałt na 16-latce Policja nie odnalazła go pod żadnym z podanych adresów. Aktor jest poszukiwany w związku z zarzutami z artykułu 197 Kodeksu Karnego.

Bartłomiej Morawski mierzy się także z poważnymi zarzutami nie tylko w sprawie, za którą został skazany. Prokuratura Regionalna w Warszawie oskarżyła go również o popełnienie 14 innych przestępstw o charakterze seksualnym, które miały miejsce w latach 2004-2016. Według śledczych, Morawski zwabiał nastoletnie dziewczyny pod pretekstem wykonywania sesji zdjęciowych, po czym podawał im alkohol lub środki odurzające, po czym wykorzystywał je seksualnie - czytamy na portalu "Kancelaria Lega Artis". - Ofiary Morawskiego miały od 14 do 17 lat, były przekonywane, że sesje zdjęciowe mogą im pomóc w karierze. Jak wynika z materiału dowodowego, Morawski wykorzystywał ich naiwność oraz brak doświadczenia. Zeznania pokrzywdzonych wskazują, że często traciły świadomość lub były półsenne, co sprawiało, że były bezbronne wobec działań oskarżonego.

Uciekł za granicę?

Miejsce pobytu Bartłomieja Morawskiego pozostaje nieznane. Policja uważa, że skazany aktor mógł wyjechać za granicę. Tej wersji jednak nie udało się oficjalnie potwierdzić. Obecnie trwają międzynarodowe poszukiwania Morawskiego.

Sonda Czy uważasz, że gwiazdy powinny być karane tak samo jak normalni śmiertelnicy? Oczywiście! Tak, ale mają taką kasę, że zawsze się wybronią Nie