Grubiański wpis Uniatowskiego po śmierci fana Beyonce. Internauci zdisowali go za te słowa

Kilka dni temu Beyonce oddała hołd tancerzowi, który zginął w wyniku homofonicznego ataku. O'Shae Sibley tańczył wraz z przyjaciółmi do piosenek królowej popu na jednej ze stacji benzynowych. Został pchnięty nożem i w wyniku urazu zmarł. Miał 28 lat. Artystka na swojej stronie internetowej zamieściła hołd: "Spoczywaj w mocy". O sprawie zrobiło siębardzo głośno, również polskie portale zamieściły informacje o śmierci chłopaka. Jeden z nagłówków informujących o tym Sławomir Uniatowski wykorzystał do wyrażenia swojej opinii na temat twórczości Beyonce, Rihanny i jak to ujął "kilku takich".

Sławomir Uniatowski zamieścił niestosowny komentarz. Reakcja fanów: "Głęboko zły człowiek"

Internauci od razu zwrócili uwagę, ze to nie moment i miejsce do wyrażania takich poglądów. Wpis Uniatowskiego był niestosowny w tej sytuacji, a słowa niegrzeczne, a jednocześnie pouczające, kogo należy słuchać, a kogo nie. "I ja też nie ręczę za siebie! Nie znoszę tej pani, Rihanny i kilku takich. Nie wiem, o czym wyją. A chciałbym, stąd moje podenerwowanie. PS. Posłuchajcie lepiej Arethy Franklin". Ten komentarz miał wg piosenkarza trafić tylko do niewielkiej grupy znajomych, jako prywatna opinia, ale mieli okazję zobaczyć go wszyscy, którzy odwiedzili profil piosenkarza na Instagramie. Na koncie zawrzało. Internauci wyrazili zdecydowaną dezaprobatę.

Niektórzy zrobili to w wyważony sposób: "Okropny komentarz, którego powinien Pan się wręcz wstydzić. A jeśli Pan nie wie "o czym wyją" zawsze można udać się na lekcje języka angielskiego, może wtedy Pan się dowie. Ja np. nie wiem, o czym Pan wyje, bo Pana solowej muzyki nie znam, natomiast nie przeszłoby mi przez myśl napisać podobny komentarz, gdyby analogiczna sytuacja przydarzyłoby się miłośnikowi Pana muzyki". Inni wręcz przeciwnie, wprost i mocno wyrażali, co myślą o zachowaniu wokalisty: 'Nie wiem co tam wyjesz. Idę posłuchać Beyonce i Rihanny" czy nawet "Głęboko zły człowiek".

