Gwiazda "Barw szczęścia" i znany muzyk czekają na trzecie dziecko. Zdradzili nam płeć!

Aktorka „Barw szczęścia” Divine Martyńska (30 l.) i muzyk Tomasz Martyński (40 l.) mają ogromny powód do radości. Już w wakacje po raz trzeci zostaną rodzicami. Wkrótce na świat przyjdzie ich wymarzona córeczka. - Wielka radość zagościła w naszym domu. Potwierdzam, że spodziewamy się trzeciego dziecka. Tym razem będzie to dziewczynka. Zawsze marzyliśmy, żeby mieć jeszcze córeczkę i to marzenie wkrótce się spełni - zdradza „Super Expressowi” szczęśliwy tata. Para wychowuje już dwóch uroczych chłopców Eryka (5 l.) i Kenzo (2,5 r.). Starszy razem z mamą występuje w serialu TVP i wyrasta na małego gwiazdora. Przyszła mama ma się doskonale, choć sporo logistyki i zaangażowania wymaga opieka nad dwoma szkrabami. Na szczęście daje radę, a także może liczyć na pomoc niezastąpionej teściowej. - Divine czuje się. Chłopcy, a szczególnie Eryk wręcz nie mogą się doczekać, kiedy na świat przyjdzie ich siostra. Jak się uda to będę przy porodzie. Mam nadzieję, że zdążę wrócić z koncertu - dodaje Tomasz Martyński, który w tym roku ma mocno napięty grafik koncertowy.

