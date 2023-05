Gwiazda "Na dobre i na złe" potwierdza smutne doniesienia. Ślubu nie będzie!

Oniemieliśmy na widok maturalnego zdjęcia Dody! Co za przemiana! "Ciężko na to pracowałam"

Liliana Komorowska: Ślubu nie będzie

Liliana Komorowska, którą widzowie znają z roli Wandy Falkowicz z serialu „Na dobre i na złe” oraz z serialu „Pajęczyna”, po trzech nieudanych małżeństwach kilka miesięcy temu zaręczyła się z ukochanym Ryszardem z Toronto. Para miała wziąć ślub w kwietniu, w urodziny aktorki, w Las Vegas. Potem małżonkowie chcieli jechać w podróż poślubną do południowej Kalifornii. Tak się jednak nie stało.

- Ślubu nie będzie, odmówiłam. Ryś jest moim partnerem, a nie tym posiadaczem klucza do kobiety w postaci obrączki. To jest koncept passé. Najnowocześniejszy model zawiązku to partnerstwo. W to głęboko wierzę. W partnerstwo dusz. Jestem już wolna jak ptak - mówi.

Co na to Ryszard? - Musiał się pogodzić z losem, że ma kobietę niezależną - uśmiecha się Komorowska.

Kim jest Liliana Komorowska?

Liliana Komorowska to polska gwiazda, która wybrała życie na emigracji. Urodziła się 11 kwietnia 1956 w Gdańsku, a wielu może kojarzyć ją pod nazwiskiem Głąbczyńska. Jako artystycznego używa nazwiska panieńskiego swojej matki, Komorowska. Od lat mieszka w Kanadzie, gdzie buduje swoją karierę. Zachwyca także wyglądem... – Miłość i seks są dla mnie eliksirem młodości. Jestem noszona na rękach przez mojego ukochanego Ryszarda. Jeśli nie ma się na głowie bagażu w postaci dorastających dzieci i męża, który trzyma nas na smyczy, to możemy swobodnie oddychać. I tak się teraz czuję – wyznała.

