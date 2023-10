Ambasadorką "Różowego patrolu" i kampanii na rzecz profilaktyki raka piersi - akcji Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej oraz marki Gliss jest Małgorzata Rozenek-Majdan. Celebrytka była więc obowiązkowym gościem konferencji prasowej inaugurującej działania. I choć wyglądała fantastycznie, to całe show skradła Alżbeta Lenska.

Lenska zabłysnęła dekoltem. Pomyliła imprezy?

Gwiazda seriali, a prywatnie żona aktora Rafała Cieszyńskiego wybrała na tę okazję połyskującą, różową, bieliźnianą sukienkę, z bardzo głębokim dekoltem, który mocno eksponował eksponował jej krągłości. Nawet jeśli wybór kreacji był przypadkowy, to stylizacja aż krzyczała, że o takie skarby trzeba dbać. Do sukienki aktorka dobrała szpilki w tym samym kolorze oraz kontrastową, chabrową marynarkę. Całość uzupełniła niewielką srebrną torebką i złotymi kolczykami-kołami. Ciekawa stylizacja, tylko nie do końca pasująca do charakteru imprezy, czego nie omieszkały wytknąć jej szczere w swych opiniach internautki.

Rozenek-Majdan i Sykut-Jezyna postawiły na klasykę

Małgorzata Rozenek-Majdan postawiła z kolei na elegancki garnitur w kolorze bladego różu i bały top. Pod kolor garnituru dobrała szpilki. Całość prezentowała się szykownie, ale nie krzykliwie. Jednocześnie nawiązując do różowej wstążeczki. Na konferencji pojawiła się także Paulina Sykut-Jeżyna. Dziennikarka zrezygnowała z narzucającego się przy tej okazji różu i wybrała klasyczna stylizacje we francuskim stylu: białą, plisowaną spódnicę midi i oraz żakiet w tym samym kolorze ozdobiony czarnymi lamówkami i kokardą.

