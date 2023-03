Aurelia Radecka po raz pierwszy wystąpiła w programie "The Voice Kids Poland", gdy miała 9 lat. To była druga edycja show, a dziewczynkę szybko okrzyknięto małą gwiazdą. Teraz, gdy po czterech latach wróciła na scenę programu, postanowiła opowiedzieć, jaką cenę sławy musiała zapłacić w tak młodziutkim wieku. 14-letnia dziś Aurelia przeszła przez piekło! Zazdrośni rówieśnicy znęcali się nad nią psychicznie i fizycznie. Aurelia Radecka została nawet pobita! Złamano jej rękę. - Po "Voice Kids" to wszystko urosło, bo ludzie zaczęli mi coraz bardziej dopiekać. Nawet robili mi coś cieleśnie. Jeden chłopak złamał mi rękę. To nie było fajne. Stwierdziłam, że będę o tym rozmawiać, nawet piosenkę o tym napiszę. To było naprawdę przykre, że coś takiego miało miejsce - powiedziała wprost Aurelia Radecka. Jej mama zdradziła szczegóły tej wstrząsającej historii.

Gwiazda polskiego "The Voice Kids" pobita! Złamano jej rękę, sprawcy byli bezlitośni!

Mama Aurelii Radeckiej opowiedziała w rozmowie z magazynem "Fakt", że dziewczynka faktycznie została pobita. Kobieta wyznała w rozmowie z dziennikarzem, że jej córka miała złamaną rękę, ale dyrekcja szkoły się tym nie zainteresowała.

– Zgłosiliśmy sprawę na policję. Sprawa była bardziej skomplikowana. Chłopiec, który to zrobił, nie był pod dobrą opieką swojej rodziny, potem trafił do rodziny zastępczej, zrobił to także po to, by zwrócić na siebie uwagę – powiedziała mama Aurelii Radeckiej.

Szczęśliwie nastolatka przeniosła się do innej szkoły i już nie mierzy się z takimi przykrościami. Aurelia Radecka powraca na scenę "The Voice Kids Poland" po czterech latach od swojego ostatniego występu w programie, w 6. edycji show. Znowu zachwyciła jurorów, którzy odwrócili swoje fotele. Ostatecznie młoda wokalistka wybrała Tomsona i Barona na swoich trenerów. Cztery lata wstecz była w drużynie Dawida Kwiatkowskiego, ale tym razem - choć piosenkarz próbował ją ponownie zwerbować - postanowiła spróbować pomocy kogoś innego. Czy Aurelia Radecka będzie nową zwyciężczynią "The Voice Kids Poland"? Czas pokaże!

