Ania Lewandowska cieszy się ogromną popularnością wśród widzów programu "Pytanie na śniadanie". Zaczęli oni interesować się życiem pięknej dziennikarki, jej stylizacjami z programu, a ostatnio... także i jej zdrowiem. Po dodaniu nowych zdjęć w sieci posypały się komentarze. Jedni wychwalali smukłą figurę gwiazdy, inni uznali ją za zbyt chudą. Ania Lewandowska postanowiła zabrać głos.

Gwiazda "Pytania na śniadanie" pod ostrzałem. "Za chuda. Same kości". Wsparła ją Kasia Cichopek

Ania Lewandowska zamieściła na swoim Instagramie wpis, w którym odnosi się do komentarzy internautów na temat jej sylwetki.

"Za gruba, za chuda, za jakaś tam… Od rana wysyłacie mi pytania o moją sylwetkę. Niektóre są z troski - czy jestem zdrowa? Niektóre są mocno bezpośrednie - jesteś za chuda! Dekolt i ręce same kości! Inne - jak osiągnęłaś taką figurę? Odpowiadam: 1. Jestem zdrowa. Ostatnio miałam trochę stresów związanych m.in. ze zdrowiem dziecka, ale wychodzimy na prostą. 2. Nigdy nie chciałam i nie będę nawet próbowała sprostać gustom innych. Jestem taka, jaka chcę być. Raz mi to wychodzi, innym razem nie. Figura nie jest w życiu najważniejsza. Lubię siebie w małych rozmiarach, ale nigdy kosztem restrykcyjnych diet. 3. Jem wszystko, bo jak wiecie kocham kuchnię polską i włoską. Nie jestem w stanie odmówić sobie przyjemności z jedzenia. Ale! Od rana jem dużo, obiad musi być ciepły i naprawdę solidny, a później to już jedzenie może nie istnieć. Nie jem wieczorami, chyba że jest okazja, to coś dziubnę dla towarzystwa, bo potrzeby nie mam. 4. To już ode mnie - przez lata pracy w TV nauczyłam się ustawiać do zdjęć tak, by wyeksponować to, co chcę i zakryć to, czego jeszcze w sobie nie lubię. Dojrzeję do pełnej akceptacji" - napisała w sieci Lewandowska

Kasia Cichopek wspiera Anię Lewandowską

Pod wpisem współprowadzącej "Pytanie na śniadanie" posypały się głosy wsparcia. Wśród nich komentarze także od innych gwiazd programu.

"Piękna! Zawsze!" - napisała Kasia Cichopek, dodając serce.

My też je dodajemy!

