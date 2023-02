Kasia Cichopek surowa dla Joanny Opozdy! Wbiła jej szpilę w "Pytaniu na śniadanie". OSTRO!

Tatiana Okupnik pokazała swoje dzieci w nowym teledysku! Ale one już duże [WIDEO]

Joanna Opozda zapowiedziała na swoim Instagramie, że myśli o kolejnym dziecku. Odpowiadając na pytania fanów wyznała, że chciałaby adoptować dziecko i już zapoznaje się z tematem. „Chciałabym kiedyś zaadoptować dziecko. Dzisiaj nawet o tym czytałam. Pożyjemy, zobaczymy” – napisała. Jak zauważył "Super Express" adopcja dziecka w przypadku samotnych osób nie jest jednak tak prosta… Przeczytaj więcej tutaj: Joanna Opozda chce adoptować dziecko. Pojawiły się przeszkody

Nagłośniona przez nas instagramowa wypowiedź aktorki odbiła się w mediach szerokim echem. Wzięto ją na tapetę nie tylko w radiach, ale i w "Pytaniu na śniadanie".

Kasia Cichopek ocenia słowa Joanny Opozdy

W cyklu "Czerwony dywan" porannego programu reporterka Marta Surnik omawiała z Kasią Cichopek głośną wypowiedź Opozdy.

- Joanna Opozda oznajmiła, że chciałaby mieć kolejne dziecko. W tym momencie wychowuje samotnie swojego synka. Ale na pytanie, czy chciałaby mieć jeszcze dzieci, odpowiedziała, że owszem i zastanawia się na adopcją. I podobno już nawet zaczęła czytać na ten temat. Więc oczywiście burza w sieci, fani nie mogą się doczekać kolejnych kroków - opowiedziała na w programie reporterka.

Kasi Cichopek nie było do śmiechu.

- To jest długa droga. No ale, oczywiście, no... piękny pomysł. Oby takich więcej - powiedziała.

Wtedy obie panie wyraziły niepokój, że być może Joanna Opozda opowiedziała o planach adopcji, by znów było o niej głośno.

- Tak właśnie wygląda podgrzewanie atmosfery wokół siebie. No bo to jest bardzo odważna deklaracja - podsumowała surowo Surnik.

- Tak. Miejmy nadzieję, że za tym nie idzie chęć podgrzewania atmosfery wokół siebie tylko miłość do dziecka. To jest bardzo delikatny temat - przytknęła jej Kasia Cichopek.

