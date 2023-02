i Autor: instagram

Odwiedzili miasto zakochanych

Cichopek i Kurzajewski na randce w Wenecji. Ale romantycznie!

tumm 22:45 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Katarzyna Cichopek (40 l.) i Maciej Kurzajewski (50 l.) spędzają wakacje we Włoszech. Para dopiero co szusowała po stokach narciarskich, a już zmieniła swoją lokalizację. Jak przystało na osoby zakochane, musieli odwiedzić miasto, do którego najczęściej przyjeżdżają pary. Wenecja ich oczarowała.